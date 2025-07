Informations sur MongolNFT (MNFT)

MNFT, utility, and governance token granting our community the opportunity to benefit from the variety of upcoming token utilization and incentivize active participation in the MongolNFT marketplace, DAO, Streaming services, Gaming, DeFi projects.

Site officiel : https://mnftcoin.com/ Livre blanc : https://media.mongolnft.xyz/whitepaper/MNFT.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x3235B13708F178Af6F110dE7177ED5De10c1093d