Informations sur Centrifuge (CFG)

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Site officiel : https://centrifuge.io/ Livre blanc : https://centrifuge.io/cfg_token_summary.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xcccccccccc33d538dbc2ee4feab0a7a1ff4e8a94