Informations sur Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Site officiel : https://huma.finance/ Livre blanc : https://docs.huma.finance Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw