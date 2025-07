HUMA

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Nom de la cryptomonnaieHUMA

ClassementNo.498

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)2,19%

Offre en circulation1 733 333 333

Offre maximale10 000 000 000

Offre totale9 999 997 858,111355

Taux de circulation0.1733%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.06927111521862415,2025-05-27

Prix le plus bas0.02946497561753733,2025-06-26

Blockchain publiqueSOL

