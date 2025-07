Informations sur Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Ether.Fi is a fundamentally new staking protocol for Ethereum. Ether.Fi is the only staking protocol that allows participants to retain control of their keys while degating staking. Depositors receive eETH, our liquid staking token that is widely usable across Defi.

Site officiel : https://www.ether.fi/ Livre blanc : https://etherfi.gitbook.io/etherfi/ether.fi-whitepaper Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xFe0c30065B384F05761f15d0CC899D4F9F9Cc0eB