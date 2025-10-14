En savoir plus sur ESPORTS
Informations sur le prix de ESPORTS
Livre blanc de ESPORTS
Site officiel de ESPORTS
Tokenomics de ESPORTS
Prévisions de prix de ESPORTS
Historique de ESPORTS
Guide d'achat de ESPORTS
Convertisseur de ESPORTS en monnaie fiduciaire
ESPORTS au comptant
Pré-ouverture
Épargne
Airdrop+
Actualités
Blog
Learn
Tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS)
Tokenomics et analyse de prix de Yooldo Games (ESPORTS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Yooldo Games (ESPORTS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Yooldo Games (ESPORTS)
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens ESPORTS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens ESPORTS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ESPORTS, explorez le prix en direct du token ESPORTS !
Comment acheter du ESPORTS
Envie d'ajouter du Yooldo Games (ESPORTS) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du ESPORTS, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Yooldo Games (ESPORTS)
L'analyse de l'historique du prix de ESPORTS permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de ESPORTS
Vous voulez savoir dans quelle direction ESPORTS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ESPORTS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
Acheter du Yooldo Games (ESPORTS)
Montant
1 ESPORTS = 0.19947 USD