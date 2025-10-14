Le prix en temps réel de Yooldo Games est aujourd'hui de 0.20102 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ESPORTS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ESPORTS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Yooldo Games est aujourd'hui de 0.20102 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ESPORTS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ESPORTS facilement sur MEXC maintenant.

Cours Yooldo Games(ESPORTS)

Prix en temps réel : 1 ESPORTS à USD

$0.20102
$0.20102$0.20102
+0.72%1D
USD
Graphique du prix de Yooldo Games (ESPORTS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 04:57:28 (UTC+8)

Informations sur le prix de Yooldo Games (ESPORTS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.18133
$ 0.18133$ 0.18133
Bas 24 h
$ 0.24358
$ 0.24358$ 0.24358
Haut 24 h

$ 0.18133
$ 0.18133$ 0.18133

$ 0.24358
$ 0.24358$ 0.24358

$ 0.24206080804529653
$ 0.24206080804529653$ 0.24206080804529653

$ 0.05189790997151288
$ 0.05189790997151288$ 0.05189790997151288

+0.97%

+0.72%

-1.62%

-1.62%

Le prix en temps réel de Yooldo Games (ESPORTS) est de $ 0.20102. Au cours des dernières 24 heures, ESPORTS a évolué entre un minimum de $ 0.18133 et un maximum de $ 0.24358, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ESPORTS est $ 0.24206080804529653, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.05189790997151288.

En termes de performance à court terme, ESPORTS a évolué de +0.97% au cours de la dernière heure, +0.72% sur 24 heures et de -1.62% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Yooldo Games (ESPORTS)

No.744

$ 25.80M
$ 25.80M$ 25.80M

$ 205.37K
$ 205.37K$ 205.37K

$ 180.92M
$ 180.92M$ 180.92M

128.35M
128.35M 128.35M

900,000,000
900,000,000 900,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

14.26%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Yooldo Games est de $ 25.80M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 205.37K. L'offre en circulation de ESPORTS est de 128.35M, avec une offre totale de 900000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 180.92M.

Historique du prix de Yooldo Games (ESPORTS) en USD

Suivez la variation du prix de Yooldo Games aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.001437+0.72%
30 jours$ +0.06304+45.68%
60 jours$ +0.09535+90.23%
90 jours$ +0.19902+9,951.00%
Variation du prix de Yooldo Games aujourd'hui

Aujourd'hui, ESPORTS a enregistré une variation de $ +0.001437 (+0.72%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Yooldo Games sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.06304 (+45.68%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Yooldo Games

En élargissant la vue à 60 jours, ESPORTS a constaté une variation de $ +0.09535 (+90.23%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Yooldo Games sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.19902 (+9,951.00%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Yooldo Games (ESPORTS) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Yooldo Games.

Qu'est-ce que Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Yooldo Games. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de ESPORTSpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Yooldo Games sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Yooldo Games fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Yooldo Games (USD)

Combien vaudra Yooldo Games (ESPORTS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Yooldo Games (ESPORTS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Yooldo Games.

Consultez la prévision de prix de Yooldo Games maintenant !

Tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS)

Comprendre la tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ESPORTS !

Guide d'achat de Yooldo Games (ESPORTS)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Yooldo Games? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Yooldo Games. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

ESPORTS en devises locales

Ressources de Yooldo Games

Pour une compréhension plus approfondie de Yooldo Games, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Yooldo Games
Explorateur de blocs

Combien vaut Yooldo Games (ESPORTS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ESPORTS en USD est de 0.20102 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ESPORTS à USD ?
Le prix actuel de ESPORTS en USD est $ 0.20102. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Yooldo Games ?
La capitalisation boursière de ESPORTS est de $ 25.80M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ESPORTS ?
L'offre en circulation de ESPORTS est de 128.35M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ESPORTS ?
ESPORTS a atteint un prix ATH de 0.24206080804529653 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ESPORTS ?
ESPORTS a vu un prix ATL de 0.05189790997151288 USD.
Quel est le volume de trading de ESPORTS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ESPORTS est de $ 205.37K USD.
Est-ce que ESPORTS va augmenter cette année ?
ESPORTS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ESPORTS pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

