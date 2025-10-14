Qu'est-ce que Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Prévision de prix de Yooldo Games (USD)

Tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS)

Comprendre la tokenomics de Yooldo Games (ESPORTS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ESPORTS !

Ressources de Yooldo Games

Pour une compréhension plus approfondie de Yooldo Games, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Yooldo Games Combien vaut Yooldo Games (ESPORTS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ESPORTS en USD est de 0.20102 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ESPORTS à USD ? $ 0.20102 . Consultez le Le prix actuel de ESPORTS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Yooldo Games ? La capitalisation boursière de ESPORTS est de $ 25.80M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ESPORTS ? L'offre en circulation de ESPORTS est de 128.35M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ESPORTS ? ESPORTS a atteint un prix ATH de 0.24206080804529653 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ESPORTS ? ESPORTS a vu un prix ATL de 0.05189790997151288 USD . Quel est le volume de trading de ESPORTS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ESPORTS est de $ 205.37K USD . Est-ce que ESPORTS va augmenter cette année ? ESPORTS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ESPORTS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Yooldo Games (ESPORTS)

