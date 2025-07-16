Guide de prévention des tokens Honeypot





De nouveaux projets et cryptomonnaies émergent constamment sur le marché des monnaies numériques. Bien qu'ils offrent un potentiel de rendement élevé, ils cachent également des risques importants pour les investisseurs. Le terme « token Honeypot » désigne des cryptomonnaies qui peuvent être achetées, mais non revendues, ou dont la liquidité est extrêmement faible avec des problèmes de retrait. Cette terminologie est couramment utilisée par les investisseurs pour décrire des tokens qui paraissent attrayants au départ, mais finissent par empêcher les utilisateurs d'accéder à leurs fonds. Dans un marché en évolution rapide, comprendre les caractéristiques et les risques des tokens Honeypot est devenu une leçon essentielle pour tout investisseur.









Un token Honeypot est un terme couramment utilisé pour désigner des cryptomonnaies ou des projets ayant des caractéristiques de type « achat uniquement, sans possibilité de vente ». Il s'agit généralement des cas suivants :

Restrictions de retrait : le projet empêche les utilisateurs de retirer leurs fonds, piégeant ainsi leur argent.

Faible liquidité : le marché manque de profondeur de trading, ce qui rend l'achat facile mais la revente difficile, limitant la liquidité.

Projets frauduleux : certains projets malveillants intègrent intentionnellement des mécanismes conçus pour piéger les fonds, empêchant les utilisateurs de trader ou de retirer librement après avoir investi.









2.1 Projets clonés : les projets clonés imitent les noms, logos et contrats de tokens de projets connus. Si vous ne vérifiez pas attentivement l'adresse du contrat, vous risquez d'acheter un token Honeypot par erreur.





2.2 Investissements induits : les investisseurs sont souvent trompés et incités à acheter des tokens Honeypot via des promotions frauduleuses ou des publicités trompeuses dans des communautés ou autres canaux.





2.3 Mentalité de jeu : certains investisseurs, conscients que le projet n'est pas fiable, choisissent tout de même d'y investir avec une mentalité de pari, pensant pouvoir « sortir rapidement sans dégâts ».









3.1 Trading contrôlé : le créateur du schéma Honeypot peut activer ou désactiver la fonction de trading du token. Lorsque les investisseurs achètent, la fonction est activée, mais une fois que le prix augmente, ils ne peuvent plus vendre.





3.2 Taux de taxe variables : le créateur définit un taux de taxe élevé sur les ventes de tokens. Les investisseurs qui tentent de vendre leurs tokens se voient imposer des frais excessifs.





3.3 Liste noire d'adresses : le créateur place les adresses des investisseurs ayant acheté les tokens sur une liste noire, les empêchant ainsi de vendre leurs tokens.





3.4 Manipulation du solde de tokens : le créateur modifie le solde de tokens de l'investisseur via le smart contract, de sorte que seul le registre interne du contrat reflète le véritable solde. L'investisseur voit un solde normal dans son navigateur, mais en réalité, il ne peut pas vendre au-delà de ce que le contrat reconnaît.





3.5 Seuils de vente : le créateur fixe un seuil de vente irréaliste, bien supérieur à la quantité de tokens détenue par l'investisseur, ce qui l'empêche effectivement de vendre.









4.1 Vérifier les antécédents du projet : lors de la recherche d'un token, utilisez en priorité l'adresse du contrat plutôt que le nom du token afin d'éviter les pièges des projets clonés.





4.2 Rester vigilant : méfiez-vous des promotions partagées par des amis dans les communautés et des publicités promettant des rendements élevés. Des rendements élevés signifient souvent des risques élevés.





4.3 Vérifier les audits du token : utilisez des explorateurs de blockchain (comme BscScan) pour vérifier si le token du projet a été audité et validé.









MEXC DEX+ est une plateforme d'agrégation de trading décentralisé qui intègre plusieurs DEX, offrant aux utilisateurs les meilleurs parcours d'exécution, réduisant le slippage et optimisant les coûts de transaction. Il s'agit de la toute dernière solution de trading décentralisée lancée par MEXC.





Sur la page DEX+, vous pouvez rechercher des tokens en copiant leur adresse de contrat. Sur la page de trading, vous pouvez vérifier le token sous plusieurs angles — adresse du contrat, contrôles de sécurité, informations d'audit, adresses de détention et données de circulation — afin d'éviter d'acheter des tokens Honeypot.













Clause de non-responsabilité : ce contenu ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre type de conseil connexe. Il ne constitue pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'un actif. MEXC Learn fournit des informations à titre purement informatif et ne représente aucune forme de conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et d'investir avec prudence. Toutes les décisions d'investissement prises par les utilisateurs le sont de manière indépendante vis-à-vis de cette plateforme.