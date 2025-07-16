Notions fondamentales sur la liquidité





La liquidité est un terme largement utilisé en finance et peut avoir différentes significations selon le contexte. En général, on peut distinguer les concepts suivants :





1) La capacité d'un actif à être converti en monnaie courante. Cela fait référence à la possibilité de convertir des actifs ou une richesse existante en d'autres actifs.

2) La capacité d'une entité à honorer ses obligations financières. Couramment utilisé pour les entreprises, une bonne liquidité indique que l'entreprise dispose d'un flux de trésorerie suffisant issu de ses actifs.

3) L'abondance ou la rareté de l'offre monétaire sur le marché. Ce concept s'applique notamment au niveau macroéconomique. Si l'offre monétaire totale est supérieure à la demande totale, cela signifie qu'il y a un excès de liquidité.





Dans le contexte du trading de cryptomonnaies, le terme fait référence à la première situation. De plus, la liquidité sur les marchés des cryptomonnaies peut généralement être classée en liquidité on-chain et en liquidité sur les plateformes d'échange centralisées, entre autres. Cet article se concentre sur la liquidité sur les plateformes d'échange centralisées.









Comme mentionné précédemment, la liquidité est un concept clé dans le trading financier et désigne la capacité à convertir des actifs existants en d'autres actifs. Dans le cadre du trading de cryptomonnaies, la liquidité fait spécifiquement référence à la facilité avec laquelle une cryptomonnaie peut être échangée contre de la monnaie fiduciaire ou d'autres cryptomonnaies.





La liquidité joue un rôle essentiel sur le marché des cryptomonnaies. Une cryptomonnaie disposant d'une liquidité élevée permet aux utilisateurs d'acheter et de vendre avec un impact minimal sur le marché, évitant ainsi de fortes fluctuations de prix. À l'inverse, une faible liquidité peut provoquer des fluctuations de prix importantes en raison des ordres d'achat et de vente des utilisateurs, entraînant des hausses ou des baisses significatives des prix. De plus, sur les marchés avec une liquidité élevée, il est généralement plus facile d'acheter et de vendre. En effet, la liquidité est fournie par les participants du marché : plus il y a de participants, meilleure est la liquidité, ce qui entraîne un plus grand nombre d'ordres d'achat et de vente, facilitant ainsi l'exécution des transactions. À l'inverse, une faible liquidité signifie souvent que les ordres des utilisateurs sont plus difficiles à exécuter.









Il existe deux méthodes simples pour évaluer la liquidité :

Écart entre l'offre et la demande (le bid/ask spread) : il s'agit de la différence de prix entre le prix d'achat (bid) le plus élevé et le prix de vente (ask) le plus bas. En règle générale, un écart plus faible indique une liquidité plus élevée.

Profondeur du marché : cela correspond à la quantité d'ordres d'achat et de vente présents dans le carnet d'ordres. Un grand nombre d'ordres indique généralement une liquidité plus élevée.









Le facteur direct influençant la liquidité est le volume de trading. En outre, des facteurs indirects comme l'environnement réglementaire et le sentiment du marché peuvent également jouer un rôle. Ces facteurs influencent les variations du volume de trading, ce qui impacte conséauemment la liquidité.





3.1 Volume de trading





Le volume de trading est le facteur direct qui influence la liquidité. La taille du volume de trading est proportionnelle au nombre d'ordres d'achat et de vente. Plus le volume de trading est important, plus il y a d'ordres sur le marché, ce qui signifie une plus grande participation des traders et une liquidité accrue du token. Les utilisateurs peuvent ainsi échanger des actifs plus facilement.





Sur une plateforme d'échange, les utilisateurs jouent nécessairement le rôle de makers ou de takers. Les makers augmentent la liquidité, alors que les takers la consomment.





3.2 Sentiment du marché





Le sentiment du marché peut être divisé en sentiment positif et sentiment négatif. Un sentiment positif renforce souvent la confiance des investisseurs, déclenchant des transactions sur le marché en raison de la peur de manquer une opportunité (aussi appelé le FOMO), ce qui augmente la liquidité du marché. À l'inverse, un sentiment négatif a un effet négatif, augmentant la peur des investisseurs et pouvant réduire le nombre de transactions sur le marché, ce qui entraîne inévitablement une baisse de la liquidité.



