Six méthodes pour mieux sécuriser votre compte

16 juillet 2025MEXC
#Basique#Débutants#Concepts de base
Cet article présente une série de mesures simples pour protéger votre compte ainsi que des bonnes pratiques à adopter au quotidien.

1. Définissez des mots de passe forts et changez-les régulièrement


Il est essentiel d'utiliser des mots de passe forts et différents pour chacun de vos comptes en ligne, en particulier pour ceux qui stockent des actifs, comme vos comptes de trading de cryptomonnaies. Nous recommandons fortement d'utiliser un mot de passe d'au moins huit caractères, incluant des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

Définir un mot de passe robuste est un bon début, mais cela ne signifie pas que votre compte sera sécurisé à jamais. Les attaquants utilisent diverses méthodes pour tenter de voler des mots de passe. C'est pourquoi il est important de modifier régulièrement votre mot de passe afin de renforcer la sécurité de votre compte.

Veuillez noter qu'après toute modification du mot de passe de votre compte MEXC, les retraits seront temporairement bloqués pendant 24 heures. Cette mesure préventive empêche d'éventuels attaquants de modifier votre mot de passe pour s'emparer de vos fonds.

2. Activez l'authentification à deux facteurs (2FA)


Après avoir créé votre compte, la première étape essentielle est d'activer l'authentification à deux facteurs (2FA). Nous recommandons d'utiliser Google Authenticator. Il est vivement conseillé de sauvegarder la clé de réinitialisation au cas où vous auriez besoin de configurer le code 2FA sur un nouvel appareil. Lors de l'utilisation de Google Authenticator, pensez à désactiver la synchronisation cloud, car cette fonctionnalité pourrait entraîner la fuite de vos clés privées 2FA et compromettre la sécurité de votre compte.

En plus de Google Authenticator, d'autres méthodes d'authentification 2FA sont disponibles, notamment la vérification par e-mail ou par numéro de téléphone. Si vous utilisez une adresse e-mail pour vous connecter, nous vous recommandons de bien sécuriser son mot de passe et d'activer des mesures de protection supplémentaires pour éviter qu'elle ne soit compromise, ce qui pourrait mettre en péril la sécurité de votre compte.

3. Vérifiez l'historique des connexions de votre compte


Vous pouvez consulter l'historique des connexions de votre compte et voir les appareils qui s'y sont connectés récemment. Si vous identifiez un appareil inconnu ou inutilisé, nous vous recommandons de le supprimer immédiatement. Il est également possible de vérifier l'adresse IP et l'heure de chaque connexion. En cas de connexion suspecte, nous vous conseillons de geler votre compte sans tarder.

4. Gérez les adresses de retrait


Votre compte dispose d'une fonctionnalité de sécurité appelée [Liste blanche des adresses de retraits]. Elle vous permet de définir une liste d'adresses de portefeuille autorisées pour le retrait de fonds. Une fois cette option activée, seuls les retraits vers des adresses figurant dans la liste blanche seront possibles.

5. Protégez-vous contre l'hameçonnage


L'hameçonnage est une attaque en ligne où des cybercriminels tentent d'usurper l'identité d'une entreprise ou d'un individu pour obtenir des informations sensibles. Il s'agit actuellement de l'une des attaques les plus répandues, nécessitant une vigilance constante.

Nous vous recommandons d'enregistrer l'adresse officielle de MEXC dans vos favoris afin d'éviter d'avoir à la saisir manuellement à chaque connexion. Si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez le lien suivant à vos favoris : https://www.mexc.co/fr-FR. Cette précaution simple permet d'éviter d'accéder à des sites frauduleux imitant MEXC et de vous faire piéger en saisissant vos identifiants.

Nous vous recommandons également d'activer la fonction de code anti-hameçonnage, qui vous permet de définir un code unique que le système ajoutera automatiquement aux e-mails envoyés par MEXC. Une fois cette fonctionnalité activée, vous pourrez facilement identifier si un e-mail est authentique ou frauduleux.

6. Suivez les bonnes pratiques de sécurité en termes d'API


Les fonctionnalités API de MEXC permettent aux traders professionnels d'exploiter pleinement le moteur de trading de MEXC.

Toutefois, l'utilisation des clés API implique de partager des données avec des applications externes, ce qui comporte certains risques. Pour sécuriser vos accès via l'API de MEXC, nous vous recommandons d'activer des restrictions d'accès basées sur des adresses IP. Seules les adresses IP figurant sur la liste blanche auront l'autorisation d'accéder à vos API. De plus, il est important de mettre à jour régulièrement vos clés API afin d'éviter toute fuite de données.

Conclusion


Dans cet article, nous avons présenté plusieurs mesures simples pour sécuriser votre compte et empêcher les hackers de s'emparer de vos actifs numériques. Pour vérifier le niveau de sécurité actuel de votre compte, rendez-vous dans la section [Sécurité] sur notre site Web. Si vous utilisez l'application MEXC, vous pouvez également consulter cette section sous l'onglet [Sécurité].


