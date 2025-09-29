Que sont les contrats à terme de prédiction ? Une méthode simple et accessible de trading des contrats à terme





Le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies attire d'innombrables investisseurs grâce à son effet de levier élevé et à la possibilité de réaliser des profits aussi bien sur un marché haussier que baissier. Cependant, ses mécanismes complexes, tels que la marge, l'effet de levier et les prix de liquidation, découragent souvent de nombreux débutants. Afin de réduire cette barrière à l'entrée, MEXC a lancé les contrats à terme de prédiction . Cette fonctionnalité élimine la complexité des contrats à terme traditionnels et ramène le trading à son principe fondamental : décider si le marché va monter ou descendre.



*BTN-Commencer votre aventure de trading des contrats à terme&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/BTC_USDT













Les contrats à terme de prédiction permettent aux traders d'anticiper si le prix d'une cryptomonnaie va monter ou baisser dans un délai défini. Chaque position en contrats à terme correspond à la prédiction d'un trader sur la direction du prix. Si la prédiction est correcte, le trader reçoit un gain. Si la prédiction est incorrecte, sa perte se limite au montant en USDT engagé sur cette position en contrats à terme.









Profit : le gain potentiel d'une position en contrats à terme de prédiction.

Quantité : le montant en USDT que vous investissez, qui représente également votre perte maximale possible.

Hausse : choisir « Hausse » signifie que vous pensez que le prix de l'indice sera plus élevé au moment du règlement.

Baisse : choisir « Baisse » signifie que vous pensez que le prix de l'indice sera plus bas au moment du règlement.

Montant du règlement = Capital investi + Profit

Profit = Capital investi × Taux de gain









Confirmer pour valider votre transaction. Connectez-vous à votre compte MEXC et accédez à la page de trading des contrats à terme de prédiction. Sélectionnez la paire de trading souhaitée, par exemple BTCUSDT . Choisissez la durée d'expiration (options disponibles : 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 1 jour). Saisissez la quantité de l'ordre, puis indiquez si vous pensez que le prix sera en hausse ou en baisse à l'expiration. Enfin, cliquez surpour valider votre transaction.









*BTN-Commencer le trading contrats à terme de prédiction&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/prediction-futures/BTC_USDT













Si votre prédiction est correcte, vous recevrez un montant de règlement à l'expiration du contrat à terme.

Montant du règlement = Capital investi + Profit

Profit = Capital investi × Taux de gain





Si votre prédiction est incorrecte, le contrat à terme expirera et vous ne recevrez aucun montant de règlement. Le capital investi pour ce contrat à terme sera considéré comme votre perte et sera comptabilisé dans la limite quotidienne des pertes.





Si le résultat n'est ni supérieur ni inférieur au prix d'entrée (c'est-à-dire que le prix de l'indice à l'expiration est égal au prix d'exercice), vous recevrez un montant de règlement égal au capital que vous avez investi. Dans ce cas, il n'y a ni profit ni perte.





Le montant de règlement de chaque contrat à terme est basé sur le capital investi et le taux de gain applicable au moment de la soumission.





Exemple : supposons que le taux de paiement actuel soit de 87 %, et que vous investissiez 10 USDT pour prédire le prix futur du BTC :

Si votre prédiction est correcte, vous recevrez un total de 18,7 USDT, dont 8,7 USDT de profit.

Si votre prédiction est incorrecte, vous perdrez votre capital investi de 10 USDT.

En cas d'égalité, votre capital investi de 10 USDT vous sera restitué, sans gain ni perte.





Remarque : Profit = Capital investi × Taux de gain









Le paiement est calculé en interne sur la base de la volatilité de l'actif et du risque de marché à un moment donné, et peut donc fluctuer. Le montant du paiement est déterminé au moment de la transaction et reste fixe pour cette transaction spécifique. Vous pouvez consulter en direct, dans la zone de trading, les valeurs actuelles du paiement à la hausse et à la baisse.





Comme illustré dans l'exemple ci-dessous, le paiement actuel est de 82 %. Si vous investissez 5 USDT dans une prédiction et que celle-ci s'avère correcte, vous recevrez un montant de règlement de 9,1 USDT, dont 4,1 USDT correspondent à votre profit.













Limite de perte quotidienne : chaque trader dispose d'une perte maximale quotidienne fixée à 3 000 USDT, incluant les pertes potentielles des ordres ouverts. Cette limite est appliquée automatiquement par la plateforme : vous ne pouvez pas placer un ordre qui entraînerait des pertes dépassant ce plafond quotidien. Pour le calcul de cette limite, le principal payé pour tout contrat à terme de prédiction ouvert est comptabilisé comme une perte potentielle.

Limite de contrats à terme de prédiction ouverts : vous pouvez maintenir un maximum de 4 contrats à terme de prédiction ouverts simultanément.

Limite quotidienne de transactions : vous pouvez placer jusqu'à 50 transactions de contrats à terme de prédiction par jour.

Limite de prix : chaque contrat à terme de prédiction individuel est également soumis à une limite de prix destinée à réduire le risque financier potentiel. La limite de prix applicable est affichée sur la plateforme.





MEXC se réserve le droit d'ajuster à tout moment la limite de perte quotidienne, la limite des contrats à terme de prédiction non expirés et/ou les limites de prix. Toute modification n'affectera pas les contrats à terme de prédiction déjà ouverts et ne fera pas l'objet d'une annonce séparée.









Non. Les contrats à terme de prédiction ne peuvent pas être clôturés avant leur expiration. Une fois l'ordre placé, la position reste ouverte jusqu'à son échéance.









La valeur de règlement est automatiquement calculée sur la base de l'indice de prix de l'actif sous-jacent au moment de l'expiration du contrat à terme de prédiction.









Tous les contrats à terme de prédiction sont réglés en USDT. Si votre prédiction est correcte, le paiement en USDT sera directement crédité sur votre compte Futures ; si elle est incorrecte, la perte à l'expiration correspondra à la marge versée pour le contrat à terme de prédiction, laquelle sera également comptabilisée dans votre limite de perte quotidienne (comme indiqué ci-dessus).









Les contrats à terme de prédiction ne prennent actuellement pas en charge le trading API.









contrats à terme de prédiction de MEXC, nous vous proposons une comparaison complète avec les contrats à terme USDT-M perpétuels traditionnels de MEXC. Pour mieux comprendre le rôle desde MEXC, nous vous proposons une comparaison complète avec lesde MEXC.





Élément Contrats à terme de prédiction de MEXC Contrats à terme perpétuels traditionnels de MEXC Complexité du trading Très faible, il suffit seulement de prédire la direction Élevée, nécessite de gérer l'effet de levier, la marge et les positions Risque principal Fixe, la perte maximale est limitée au montant investi Variable, soumis à la liquidation (risque d'appel de marge) Effet de levier / Marge Pas besoin de définir l'effet de levier ni la marge Le trader doit sélectionner l'effet de levier et le mode de marge Durée de détention Fixe et très courte (ex. 60 secondes) Flexible, peut être détenue indéfiniment (perpétuelle) Calcul du profit Rendement fixe, connu à l'avance P&L flottant, dépend du mouvement du prix et de l'effet de levier Utilisateurs cibles Débutants et traders recherchant la simplicité Traders professionnels expérimentés









Un point d'entrée adapté aux débutants : si le trading de contrats à terme vous intéresse mais que sa complexité vous intimide, les contrats à terme de prédiction constituent une première étape idéale. Ils vous permettent de découvrir l'essence du trading — prédire la direction du marché — dans un cadre de risque clairement défini et contrôlable.

Saisir rapidement les opportunités de marché : lorsque le marché présente un momentum clair à court terme, par exemple lors de la publication de données économiques majeures, les contrats à terme de prédiction offrent la possibilité de spéculer rapidement sans avoir à ouvrir et gérer une position perpétuelle complexe.

Trading sur de très courtes périodes : avec des durées de détention ultra-courtes, les transactions peuvent être réalisées dans des créneaux de temps fragmentés, offrant ainsi une grande flexibilité aux utilisateurs qui ne peuvent pas surveiller le marché en continu.



*BTN-Commencer le trading des contrats à terme de prédiction&BTNURL= https://www.mexc.com/fr-FR/futures/prediction-futures/BTC_USDT









En utilisant le produit Contrats à terme de prédiction de MEXC, vous reconnaissez avoir lu, compris et accepté la Divulgation des risques et clause de non-responsabilité des contrats à terme de prédiction





Le trading d'actifs numériques et de produits associés, tels que les contrats à terme de prédiction, comporte des risques importants et peut entraîner des pertes substantielles sur vos positions. Vous êtes seul responsable de vos décisions de trading et devriez consulter un conseiller indépendant si nécessaire. Les performances passées des actifs numériques et des produits associés ne garantissent pas les résultats futurs. N'investissez que des montants que vous êtes prêt à perdre.









Clause de non-responsabilité : ce document ne constitue pas un conseil en investissement, fiscal, juridique, financier, comptable, de consulting ou autre, et ne représente pas non plus une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investissez avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



