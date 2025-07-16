ES

Eclipse est une couche 2 (L2) sur Ethereum, construite à l'aide de la machine virtuelle de Solana.

Nom de la cryptomonnaieES

ClassementNo.994

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)12.20%

Offre en circulation150,000,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.15%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.7143001144422391,2025-07-16

Prix le plus bas0.07407824397399612,2025-10-10

Blockchain publiqueECLIPSE

Secteur

Réseaux sociaux

