Alors que MEXC célèbre son 7ème anniversaire, la plateforme poursuit sa stratégie centrée sur le principe du « Toujours plus », traçant une voie d'innovation à travers l'univers en pleine expansion deAlors que MEXC célèbre son 7ème anniversaire, la plateforme poursuit sa stratégie centrée sur le principe du « Toujours plus », traçant une voie d'innovation à travers l'univers en pleine expansion de
Apprentissage/Aperçu du marché/Zone de l'événement/Célébrons l...otre vision

Célébrons les 7 ans de MEXC : construire l'avenir de l'infrastructure crypto avec « Toujours plus » au cœur de notre vision

Débutant
16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Événements populaires#Buzz de l'industrie
Apollo Name Service
ANS$0.002564+0.58%
VisionGame
VISION$0.0003157+3.50%
ME
ME$0.4773+6.54%
Lagrange
LA$0.32068+9.75%
ANTTIME
ANT$0.000125763+6.97%


Alors que MEXC célèbre son 7ème anniversaire, la plateforme poursuit sa stratégie centrée sur le principe du « Toujours plus », traçant une voie d'innovation à travers l'univers en pleine expansion de la finance numérique. Au cours de ces sept années, MEXC est devenue bien plus qu'une simple plateforme de trading : elle a évolué en un écosystème cryptographique multidimensionnel, où la diversité irrigue chaque ligne de code comme une véritable force vitale.

1. Matrice de tokens tendance : construire un véritable marché d'actifs numériques


Avec 2,905 paires de trading au comptant et 1 ,130 tokens sur les contrats à terme, MEXC s'impose comme un leader mondial en matière de listing de tokens tendances. Mais il ne s'agit pas seulement de quantité — c'est le reflet d'une veille stratégique en temps réel.


Du rythme régulier du Bitcoin à la croissance fulgurante des altcoins, de l'innovation transformatrice de la DeFi à la dynamique explosive du GameFi, MEXC tisse bien plus qu'un réseau de paires de trading : elle trace des chemins vers une liberté financière accessible.


Notre bibliothèque de tokens en constante évolution agit comme un radar blockchain de haute précision. Derrière chaque nouveau listing hebdomadaire se trouve une équipe dédiée qui travaille 24h/24 et 7j/7, en analysant les tendances mondiales, en exploitant des algorithmes d'IA et en tenant compte des retours de la communauté.


Cette philosophie « diversifiée mais sélective » permet aux débutants de constituer facilement des portefeuilles variés, tandis que les traders aguerris peuvent repérer des pépites à fort potentiel dans des niches émergentes.

2. Fiesta d'airdrops : un moteur de découverte de valeur


Dans l'écosystème MEXC, les airdrops ne sont pas de simples bonus ponctuels — ils représentent un pilier essentiel de la découverte de valeur. Au cours de l'année passée, 1,886 événements d'airdrop ont illuminé l'espace, avec une moyenne de plus de 200 par mois. Ces actions forment le réseau de valeur le plus dense de l'industrie.


Une cagnotte totale de 107 millions USDT a permis aux participants de bénéficier de rendements pouvant atteindre 42.47 % de TAEG — un taux qui dépasse non seulement les canaux d'investissement traditionnels, mais aussi la plupart des fonds crypto.


La stratégie d'airdrop de MEXC repose sur une vision multidimensionnelle : elle soutient à la fois les écosystèmes blockchain majeurs et les secteurs émergents en phase initiale ; elle va des distributions publiques inclusives aux campagnes exclusives réservées aux utilisateurs à forte valeur.


Chaque événement agit comme un test grandeur nature pour l'innovation, permettant aux projets premium de démarrer plus rapidement, tout en offrant aux utilisateurs un accès anticipé aux développements les plus avancés.

3. Évolution de l'écosystème : de plateforme de trading à co-création de valeur


En repensant à notre parcours, l'engagement de MEXC envers le principe du « Toujours plus » a porté ses fruits : plus de 50 alliances stratégiques avec des blockchains publiques, plus de 10 produits DeFi développés en interne, et un réseau d'utilisateurs couvrant plus de 200 pays.


Et ce n'est qu'un début. Avec le déploiement de notre 7ème génération de système de trading intelligent, l'essor de MEXC Launchpool en tant que launchpad de premier plan, et notre plateforme DEX qui dépasse les 10 millions $ de volume quotidien, une vision plus ambitieuse se dessine.


Pour célébrer cette étape, nous avons préparé un univers de surprises : une compétition de trading dotée de plusieurs millions USDT, des événements d'airdrop de boîtes mystère NFT, des programmes de commissions pour les Affiliés, ainsi qu'un pack de bienvenue exclusif de 8,000 USDT pour les nouveaux utilisateurs.


Au-delà des chiffres, ces initiatives incarnent la vitalité de l'écosystème MEXC et son engagement envers l'autonomisation des utilisateurs.


Sept années d'évolution blockchain ont façonné une synergie multidimensionnelle. Dans l'écosystème MEXC, chaque chiffre vibre d'innovation, chaque chaîne se connecte à l'avenir.


En bâtissant sans relâche une infrastructure de finance numérique nouvelle génération — fondée sur l'ouverture, la diversité et l'autonomisation — nous cultivons une communauté crypto mondiale prête à prospérer.

Ce 7ème anniversaire n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre. Guidés par le principe du « Toujours plus », nous mettons les voiles vers l'océan infini des possibles qu'offre la blockchain.


Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Qu'est-ce que l'USDf ? Guide rapide du mécanisme innovant de stablecoin de Falcon Finance

Qu'est-ce que l'USDf ? Guide rapide du mécanisme innovant de stablecoin de Falcon Finance

TL;DRUSDf est un dollar synthétique surcollatéralisé construit sur Ethereum, avec une offre en circulation actuelle d'environ 1,899 milliard et un classement de marché #202.USDf accepte à la fois des

Qu'est-ce que Mango Network ? Un aperçu complet de la blockchain modulaire de nouvelle génération

Qu'est-ce que Mango Network ? Un aperçu complet de la blockchain modulaire de nouvelle génération

Depuis son apparition, la technologie blockchain a dû faire face au « trilemme » de la performance, de la sécurité et de la décentralisation. Les architectures traditionnelles à machine virtuelle uniq

WorldShards : guide du débutant pour jouer au nouveau jeu NFT MMORPG

WorldShards : guide du débutant pour jouer au nouveau jeu NFT MMORPG

Parmi les nombreux MMORPG, WorldShards se distingue par son univers unique et son gameplay innovant. Développé par LowKick Games, ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur en mode sandbox transp

7e anniversaire de MEXC : en tête d'une nouvelle ère du trading de cryptomonnaies avec les listings de tokens les plus rapides

7e anniversaire de MEXC : en tête d'une nouvelle ère du trading de cryptomonnaies avec les listings de tokens les plus rapides

Il y a sept ans, MEXC faisait son entrée dans le monde dynamique et en constante évolution des cryptomonnaies, portée par une passion forte et une vision claire. Depuis, la plateforme s'est démarquée

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus