Comment utiliser MEXC DEX+

25 novembre 2025MEXC
#Débutants
1. Qu'est-ce que MEXC DEX+ ?


MEXC DEX+ est une plateforme d'agrégation d'échanges décentralisés (DEX aggregator) qui intègre plusieurs DEX afin d'offrir aux utilisateurs les meilleurs parcours de trading, réduisant ainsi le slippage et optimisant les coûts de transaction.En tant que dernière solution de trading décentralisé lancée par MEXC, DEX+ prend en charge le trading de plus de 10,000 actifs on-chain, garantissant aux utilisateurs une exécution des ordres aux meilleurs prix pour une expérience de trading DEX fluide et optimisée.

2. Comment utiliser MEXC DEX+


L'utilisation de DEX+ sur le Web et l'application mobile est très similaire. Nous allons illustrer le processus via l'application.

2.1 Comment ouvrir un compte DEX+


Si vous êtes un nouvel utilisateur sur la plateforme MEXC, vous pouvez lire « Comment créer un compte MEXC » et suivre les instructions étape par étape pour vous inscrire. 

Si vous êtes déjà un utilisateur de MEXC, ouvrez l'application MEXC, appuyez sur DEX+ pour accéder à la page correspondante, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, puis appuyez sur S'inscrire sur DEX+ pour finaliser l'ouverture de votre compte DEX+.


2.2 Recevoir des actifs sur DEX+


Sur la page DEX+, sélectionnez Portefeuilles, appuyez sur Recevoir, choisissez la cryptomonnaie et le réseau, saisissez le montant, puis appuyez sur Confirmer pour transférer des actifs depuis votre compte MEXC vers DEX+.

Si vous ne voyez pas le token de dépôt correspondant lors du transfert, utilisez la fonction Convert sur la page de dépôt pour le convertir et le déposer rapidement.

Remarque : DEX+ prend en charge des réseaux tels que Solana, la chaîne BNB, Base et TRON. D'autres réseaux et tokens seront pris en charge à l'avenir.


2.3 Trader des tokens tendance


Appuyez sur le bouton Trader en bas de la page, sélectionnez le token que vous souhaitez trader, choisissez le type d'ordre, renseignez les paramètres correspondants (prix, montant, etc.), puis appuyez sur Acheter pour acquérir le token sélectionné.

Remarque :

1) En raison des variations de congestion du réseau blockchain, certaines transactions peuvent prendre quelques secondes à plusieurs minutes pour être réglées.

2) DEX+ prend actuellement en charge les types d'ordres suivants : ordre Market, ordre Limit, achat/vente rapide, ordre Limit avancé et vente automatique (TP/SL). Les utilisateurs peuvent choisir le type d'ordre qui correspond le mieux à leurs besoins.

3) Lors de la sélection d'un token à trader, vous pouvez consulter des informations détaillées sur la page Marchés pour évaluer les risques potentiels. De plus, vous pouvez filtrer les tokens à l'aide des listes comme Trending, Alpha, Pump.fun, et Smart Money.


2.4 Consulter l'historique des transactions


Après avoir effectué une transaction, vous pouvez consulter votre position actuelle sous l'onglet Positions, en bas de la page de trading. Appuyez sur l'icône en forme de carnet à côté pour accéder à l'« Historique de trading », où vous pouvez consulter vos transactions précédentes.


2.5 Envoyer des actifs depuis DEX+


Sur la page DEX+, sélectionnez Portefeuilles, appuyez sur Envoyer, choisissez la cryptomonnaie et le réseau, saisissez le Montant, puis appuyez sur Confirmer pour transférer des actifs de DEX+ vers votre compte MEXC.

Remarque : DEX+ prend en charge des réseaux tels que Solana, la chaîne BNB, Base et TRON. D'autres réseaux et tokens seront pris en charge à l'avenir.


MEXC DEX+ permet aux utilisateur de trader sans gérer de clés privées ni effectuer de transferts complexes via des portefeuilles externes. Cela réduit considérablement les barrières à l'entrée, rendant le trading on-chain sur DEX+ plus efficace et accessible.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de DEX+, vous pouvez consulter la section « FAQ MEXC DEX+ » pour trouver des solutions.

Avertissement : Ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou consultation, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces données à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant d'investir et faites preuve de prudence. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement des utilisateurs.

