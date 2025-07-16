Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin au comptant ?





En 2013 et 2018, les jumeaux Winklevoss ont soumis deux demandes d'ETF Bitcoin au comptant, toutes deux rejetées par la SEC. En 2023, un nombre croissant d'institutions financières se lancent dans la course pour obtenir l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant.









ETF signifie Exchange-Traded Fund (fonds tradé en bourse), un type de fonds d'investissement similaire aux actions, pouvant être acheté et vendu sur une bourse de valeurs.





Les ETFs reposent sur une collatéralisation physique permettant de titriser des actifs spécifiques. Les investisseurs n'ont qu'à acheter des parts du fonds émis par une institution, ce qui leur permet d'avoir une exposition indirecte aux actifs sous-jacents.





Un ETF Bitcoin est un fonds négocié en bourse qui détient du Bitcoin comme actif sous-jacent. Lorsqu'un utilisateur achète un ETF Bitcoin au comptant, il investit indirectement dans du Bitcoin, sans le détenir directement. À ce jour, aucun ETF Bitcoin au comptant n'a encore été officiellement approuvé.









2.1 Conformité réglementaire : les ETFs Bitcoin au comptant sont négociés sur des bourses de valeurs traditionnelles et sont soumis à la surveillance des organismes de régulation. L'existence d'un cadre réglementaire inspire plus de confiance aux investisseurs.





2.2 Seuil d'investissement bas : il n'est pas nécessaire de maîtriser les spécificités des cryptos, comme l'utilisation des portefeuilles numériques. En adoptant un mode de fonctionnement similaire aux produits financiers traditionnels, les ETFs Bitcoin abaissent la barrière d'entrée pour les investisseurs.





2.3 Rentabilité : les ETFs Bitcoin au comptant engendrent généralement des coûts inférieurs à ceux liés à l'achat direct de BTC, les rendant attractifs pour les investisseurs soucieux de leurs frais.





2.4 Sécurité : les détenteurs d'ETF Bitcoin au comptant ne possèdent pas directement de BTC. Ils peuvent profiter des fluctuations du prix du Bitcoin sans être exposés aux risques de perte ou de vol associés aux portefeuilles numériques.









Les fonds d'investissement à capital fixe listés en bourse. Dans l'univers des cryptomonnaies, le GBTC de Grayscale est un exemple de produit de fonds Bitcoin.





La principale différence entre les ETFs et les fonds d'investissement réside dans le fait que les ETFs sont ouverts, ce qui permet aux market makers de créer et de racheter des parts librement, garantissant ainsi une liquidité suffisante. En revanche, les fonds d'investissement sont fermés, ils ne sont pas facilement créés et ne disposent pas de mécanisme de rachat actif.





Les ETFs peuvent être tradés à tout moment par les traders intrajournaliers, tandis que les fonds d'investissement ne peuvent être tradés qu'une seule fois à la clôture du marché. De plus, les frais associés aux ETFs sont généralement inférieurs à ceux des fonds d'investissement.









À ce jour, la SEC a rejeté toutes les demandes d'ETF Bitcoin au comptant.





En 2013, les frères Winklevoss ont soumis un document S-1 à la SEC, indiquant officiellement leur intention de lancer un ETF Bitcoin. En 2018, ils ont soumis une nouvelle demande, mais les deux tentatives ont été rejetées.





En août 2018, la société de gestion d'actifs VanEck a soumis une demande d'ETF Bitcoin au comptant, qu'elle a retirée en septembre avant de la soumettre à nouveau en mars 2021 et juin 2022. Toutes ces demandes ont été rejetées par la SEC.





En avril 2021, la société de gestion Valkyrie Investments a soumis une demande d'ETF Bitcoin au comptant, mais celle-ci a été rejetée en décembre.





En mai 2021, Fidelity a soumis une demande, qui a été refusée en février 2022.





En juin 2021, ARK Invest a collaboré avec le fournisseur suisse 21Shares pour soumettre une demande d'ETF ARK 21Shares Bitcoin. Cette demande a été rejetée par la SEC en avril 2022. Une nouvelle soumission en mai 2022 a également été refusée en janvier 2023.





En juillet 2021, la société de gestion new-yorkaise Global X a soumis une demande, qui a été rejetée en mars 2022.





En octobre 2021, Bitwise a soumis sa première demande d'ETF Bitcoin au comptant, qui a été refusée par la SEC en juin 2022.





Le 19 octobre 2021, les États-Unis ont approuvé le premier ETF Bitcoin sur les contrats à terme.





Dans le même temps, Grayscale a tenté de convertir son GBTC en ETF Bitcoin au comptant. Cette demande a été rejetée par la SEC en juin 2022, invoquant des mesures insuffisantes contre la fraude potentielle. Grayscale a contesté la décision en justice et a gagné contre la SEC en août 2023.





En décembre 2021, WisdomTree a soumis une demande d'ETF Bitcoin au comptant, qui a été rejetée en octobre 2022.





En avril 2023, ARK Invest et 21Shares ont soumis leur troisième demande d'ETF Bitcoin au comptant.





En juin 2023, BlackRock et Valkyrie ont également soumis des demandes d'ETF Bitcoin au comptant.





Entre juillet et août 2023, WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise et Global X ont de nouveau soumis des demandes à la SEC.









Malgré le développement significatif des cryptomonnaies ces dernières années et l'intérêt croissant pour ce secteur, l'ampleur du marché des cryptomonnaies reste relativement modeste comparée à la finance traditionnelle. L'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant représenterait une acceptation et une reconnaissance par les marchés financiers traditionnels, ce qui renforcerait probablement encore davantage l'adoption du Bitcoin par les investisseurs.





L'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant devrait attirer un afflux de capitaux plus important, augmentant ainsi la liquidité sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Cela représenterait une exposition accrue et une popularisation du Bitcoin, permettant à un plus grand nombre d'utilisateurs de découvrir, comprendre et participer à l'écosystème des cryptomonnaies.





Plus encore, l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant marquerait une reconnaissance légale du Bitcoin en tant que produit financier par les autorités réglementaires américaines, constituant ainsi une étape clé dans son développement.





Bien que la SEC n'ait pas encore approuvé de demande d'ETF Bitcoin au comptant, l'entrée d'institutions financières majeures comme BlackRock indique un changement dans le paysage financier. Ces évolutions incitent les organismes de régulation à accélérer l'élaboration de cadres réglementaires clairs. L'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant n'est plus qu'une question de temps.