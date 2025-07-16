En 2013 et 2018, les jumeaux Winklevoss ont soumis deux demandes d'ETF Bitcoin au comptant, toutes deux rejetées par la SEC. En 2023, un nombre croissant d'institutions financières se lancent dans la En 2013 et 2018, les jumeaux Winklevoss ont soumis deux demandes d'ETF Bitcoin au comptant, toutes deux rejetées par la SEC. En 2023, un nombre croissant d'institutions financières se lancent dans la
Apprentissage/Encyclopédie de la blockchain/Concepts de base/Qu'est-ce q... comptant ?

Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin au comptant ?

16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Basique#Bitcoin#Débutants#Concepts de base
Ontology Token
ONT$0.1042+3.99%
Eclipse
ES$0.09892+1.66%
Lagrange
LA$0.32283+9.69%
FUND
FUND$0.01383--%
Collaterize
COLLAT$0.009305+0.82%

En 2013 et 2018, les jumeaux Winklevoss ont soumis deux demandes d'ETF Bitcoin au comptant, toutes deux rejetées par la SEC. En 2023, un nombre croissant d'institutions financières se lancent dans la course pour obtenir l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant.

1. Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin au comptant ?


ETF signifie Exchange-Traded Fund (fonds tradé en bourse), un type de fonds d'investissement similaire aux actions, pouvant être acheté et vendu sur une bourse de valeurs.

Les ETFs reposent sur une collatéralisation physique permettant de titriser des actifs spécifiques. Les investisseurs n'ont qu'à acheter des parts du fonds émis par une institution, ce qui leur permet d'avoir une exposition indirecte aux actifs sous-jacents.

Un ETF Bitcoin est un fonds négocié en bourse qui détient du Bitcoin comme actif sous-jacent. Lorsqu'un utilisateur achète un ETF Bitcoin au comptant, il investit indirectement dans du Bitcoin, sans le détenir directement. À ce jour, aucun ETF Bitcoin au comptant n'a encore été officiellement approuvé.

2. Avantages d'un ETF Bitcoin au comptant


2.1 Conformité réglementaire : les ETFs Bitcoin au comptant sont négociés sur des bourses de valeurs traditionnelles et sont soumis à la surveillance des organismes de régulation. L'existence d'un cadre réglementaire inspire plus de confiance aux investisseurs.

2.2 Seuil d'investissement bas : il n'est pas nécessaire de maîtriser les spécificités des cryptos, comme l'utilisation des portefeuilles numériques. En adoptant un mode de fonctionnement similaire aux produits financiers traditionnels, les ETFs Bitcoin abaissent la barrière d'entrée pour les investisseurs.

2.3 Rentabilité : les ETFs Bitcoin au comptant engendrent généralement des coûts inférieurs à ceux liés à l'achat direct de BTC, les rendant attractifs pour les investisseurs soucieux de leurs frais.

2.4 Sécurité : les détenteurs d'ETF Bitcoin au comptant ne possèdent pas directement de BTC. Ils peuvent profiter des fluctuations du prix du Bitcoin sans être exposés aux risques de perte ou de vol associés aux portefeuilles numériques.

3. Quelle est la différence entre un ETF Bitcoin et un trust d'investissement Bitcoin?


Les fonds d'investissement à capital fixe listés en bourse. Dans l'univers des cryptomonnaies, le GBTC de Grayscale est un exemple de produit de fonds Bitcoin.

La principale différence entre les ETFs et les fonds d'investissement réside dans le fait que les ETFs sont ouverts, ce qui permet aux market makers de créer et de racheter des parts librement, garantissant ainsi une liquidité suffisante. En revanche, les fonds d'investissement sont fermés, ils ne sont pas facilement créés et ne disposent pas de mécanisme de rachat actif.

Les ETFs peuvent être tradés à tout moment par les traders intrajournaliers, tandis que les fonds d'investissement ne peuvent être tradés qu'une seule fois à la clôture du marché. De plus, les frais associés aux ETFs sont généralement inférieurs à ceux des fonds d'investissement.

4. Chronologie des demandes d'ETF Bitcoin au comptant


À ce jour, la SEC a rejeté toutes les demandes d'ETF Bitcoin au comptant.

En 2013, les frères Winklevoss ont soumis un document S-1 à la SEC, indiquant officiellement leur intention de lancer un ETF Bitcoin. En 2018, ils ont soumis une nouvelle demande, mais les deux tentatives ont été rejetées.

En août 2018, la société de gestion d'actifs VanEck a soumis une demande d'ETF Bitcoin au comptant, qu'elle a retirée en septembre avant de la soumettre à nouveau en mars 2021 et juin 2022. Toutes ces demandes ont été rejetées par la SEC.

En avril 2021, la société de gestion Valkyrie Investments a soumis une demande d'ETF Bitcoin au comptant, mais celle-ci a été rejetée en décembre.

En mai 2021, Fidelity a soumis une demande, qui a été refusée en février 2022.

En juin 2021, ARK Invest a collaboré avec le fournisseur suisse 21Shares pour soumettre une demande d'ETF ARK 21Shares Bitcoin. Cette demande a été rejetée par la SEC en avril 2022. Une nouvelle soumission en mai 2022 a également été refusée en janvier 2023.

En juillet 2021, la société de gestion new-yorkaise Global X a soumis une demande, qui a été rejetée en mars 2022.

En octobre 2021, Bitwise a soumis sa première demande d'ETF Bitcoin au comptant, qui a été refusée par la SEC en juin 2022.

Le 19 octobre 2021, les États-Unis ont approuvé le premier ETF Bitcoin sur les contrats à terme.

Dans le même temps, Grayscale a tenté de convertir son GBTC en ETF Bitcoin au comptant. Cette demande a été rejetée par la SEC en juin 2022, invoquant des mesures insuffisantes contre la fraude potentielle. Grayscale a contesté la décision en justice et a gagné contre la SEC en août 2023.

En décembre 2021, WisdomTree a soumis une demande d'ETF Bitcoin au comptant, qui a été rejetée en octobre 2022.

En avril 2023, ARK Invest et 21Shares ont soumis leur troisième demande d'ETF Bitcoin au comptant.

En juin 2023, BlackRock et Valkyrie ont également soumis des demandes d'ETF Bitcoin au comptant.

Entre juillet et août 2023, WisdomTree, VanEck, Fidelity/Wise Origin, Bitwise et Global X ont de nouveau soumis des demandes à la SEC.

5. Impact des ETFs Bitcoin au comptant sur le marché


Malgré le développement significatif des cryptomonnaies ces dernières années et l'intérêt croissant pour ce secteur, l'ampleur du marché des cryptomonnaies reste relativement modeste comparée à la finance traditionnelle. L'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant représenterait une acceptation et une reconnaissance par les marchés financiers traditionnels, ce qui renforcerait probablement encore davantage l'adoption du Bitcoin par les investisseurs.

L'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant devrait attirer un afflux de capitaux plus important, augmentant ainsi la liquidité sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies. Cela représenterait une exposition accrue et une popularisation du Bitcoin, permettant à un plus grand nombre d'utilisateurs de découvrir, comprendre et participer à l'écosystème des cryptomonnaies.

Plus encore, l'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant marquerait une reconnaissance légale du Bitcoin en tant que produit financier par les autorités réglementaires américaines, constituant ainsi une étape clé dans son développement.

Bien que la SEC n'ait pas encore approuvé de demande d'ETF Bitcoin au comptant, l'entrée d'institutions financières majeures comme BlackRock indique un changement dans le paysage financier. Ces évolutions incitent les organismes de régulation à accélérer l'élaboration de cadres réglementaires clairs. L'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant n'est plus qu'une question de temps.


Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Guide de prévention des tokens Honeypot

Guide de prévention des tokens Honeypot

De nouveaux projets et cryptomonnaies émergent constamment sur le marché des monnaies numériques. Bien qu'ils offrent un potentiel de rendement élevé, ils cachent également des risques importants pour

Notions fondamentales sur la liquidité

Notions fondamentales sur la liquidité

La liquidité est un terme largement utilisé en finance et peut avoir différentes significations selon le contexte. En général, on peut distinguer les concepts suivants :1) La capacité d'un actif à êtr

Qu'est-ce que Sui ? Guide de la nouvelle génération d'écosystèmes blockchain publics à haute performance

Qu'est-ce que Sui ? Guide de la nouvelle génération d'écosystèmes blockchain publics à haute performance

Points clés :1) Sui est une blockchain publique de couche 1 (Layer 1) haute performance, développée par Mysten Labs, construite sur le langage de programmation Move. Elle se distingue par une gestion

Six méthodes pour mieux sécuriser votre compte

Six méthodes pour mieux sécuriser votre compte

Cet article présente une série de mesures simples pour protéger votre compte ainsi que des bonnes pratiques à adopter au quotidien.1. Définissez des mots de passe forts et changez-les régulièrementIl

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus