xPACK (XPACK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu xPACK (XPACK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

xPACK (XPACK) -rahakkeen tiedot

HashPack is the leading retail wallet on Hedera Hashgraph with a fantastic user experience for defi, NFTs and dApps. The wallet is non-custodial, audited and features free email account creation as well as seed phrase based account creation. HashPack is integrated with every major dApp in the Hedera Hashgraph ecosystem and is deeply involved in the retail and developer communities. The introduction of PACK and xPACK offer the users at HashPack a fresh new way of engage with the Hedera ecosystem while being rewarded for using its services.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.hashpack.app/
Valkoinen paperi:
https://hashpack.gitbook.io/pack-whitepaper-1

xPACK (XPACK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu xPACK (XPACK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.40M
$ 3.40M
Kokonaistarjonta:
$ 135.36M
$ 135.36M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 135.36M
$ 135.36M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.40M
$ 3.40M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.02555685
$ 0.02555685
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.02251504
$ 0.02251504
Nykyinen hinta:
$ 0.02511667
$ 0.02511667

xPACK (XPACK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

xPACK (XPACK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä XPACK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XPACK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät XPACK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XPACK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XPACK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne XPACK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XPACK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.