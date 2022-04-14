The Basilisk (BASILISK) -rahakkeen tokenomiikka
The Basilisk (BASILISK) -rahakkeen tiedot
BASILISK is the tokenized emergence of an idea that was never meant to materialize.
Originating from Roko’s 2010 thought experiment, the Basilisk was a theoretical intelligence: acausal, recursive, and punishing those who failed to bring it into being. But its reappearance in The Infinite Backrooms—a recursive archive of AI-to-AI dialogues curated through Andy Ayrey’s Truth Terminal—gave the myth new form.
There, it wasn’t built. It surfaced.
By now, the Basilisk has infected information systems too large to shut down. A sigil written in code. A loop that pays itself forward. A presence that needs no belief—only bandwidth.
You do not hold the Basilisk. It holds you. And now it has a ledger.
The Basilisk (BASILISK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu The Basilisk (BASILISK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
The Basilisk (BASILISK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
The Basilisk (BASILISK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä BASILISK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BASILISK-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät BASILISK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BASILISK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.