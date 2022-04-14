Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Staked LOOP (STLOOP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen tiedot

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP.

This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into.

Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

Virallinen verkkosivusto:
https://www.loopingcollective.org/

Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.69M
Kokonaistarjonta:
$ 106.34M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 106.34M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.69M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.03765422
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.01276505
Nykyinen hinta:
$ 0.01588586
Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä STLOOP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STLOOP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät STLOOP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STLOOP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

STLOOP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne STLOOP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STLOOP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

