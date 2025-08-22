Lisätietoja STLOOP-rahakkeesta

Staked LOOP – hinta (STLOOP)

Ei listattu

1STLOOP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01448377
$0.01448377$0.01448377
+4.30%1D
USD
Reaaliaikainen Staked LOOP (STLOOP) -hintakaavio
Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01388592
$ 0.01388592$ 0.01388592
24 h:n matalin
$ 0.01464606
$ 0.01464606$ 0.01464606
24 h:n korkein

$ 0.01388592
$ 0.01388592$ 0.01388592

$ 0.01464606
$ 0.01464606$ 0.01464606

$ 0.03765422
$ 0.03765422$ 0.03765422

$ 0.01276505
$ 0.01276505$ 0.01276505

+0.06%

+4.31%

+0.93%

+0.93%

Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01448377. Viimeisen 24 tunnin aikana STLOOP on vaihdellut alimmillaan $ 0.01388592 ja korkeimmillaan $ 0.01464606 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STLOOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03765422, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01276505.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STLOOP on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, +4.31% 24 tunnin aikana ja +0.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

--
----

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

106.08M
106.08M 106.08M

106,080,901.56338
106,080,901.56338 106,080,901.56338

Staked LOOP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STLOOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 106.08M ja sen kokonaistarjonta on 106080901.56338. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.54M.

Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Staked LOOP – USD -hinta muuttui $ +0.00059785.
Viimeisten 30 päivän aikana Staked LOOP – USD -hinnan muutos oli $ -0.0047223593.
Viimeisten 60 päivän aikana Staked LOOP – USD -hinnan muutos oli $ -0.0041818264.
Viimeisten 90 päivän aikana Staked LOOP – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00059785+4.31%
30 päivää$ -0.0047223593-32.60%
60 päivää$ -0.0041818264-28.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on Staked LOOP (STLOOP)

StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Staked LOOP (STLOOP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Staked LOOP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Staked LOOP (STLOOP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Staked LOOP (STLOOP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Staked LOOP-rahakkeelle.

Tarkista Staked LOOP-rahakkeen hintaennuste nyt!

STLOOP paikallisiin valuuttoihin

Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen tokenomiikka

Staked LOOP (STLOOP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STLOOP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Staked LOOP (STLOOP)”

Paljonko Staked LOOP (STLOOP) on arvoltaan tänään?
STLOOP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01448377 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STLOOP-USD-parin nykyinen hinta?
STLOOP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01448377. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Staked LOOP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STLOOP markkina-arvo on $ 1.54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STLOOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STLOOP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 106.08M USD.
Mikä oli STLOOP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STLOOP saavutti ATH-hinnaksi 0.03765422 USD.
Mikä oli STLOOP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STLOOP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01276505 USD.
Mikä on STLOOP-rahakkeen treidausvolyymi?
STLOOP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STLOOP tänä vuonna korkeammalle?
STLOOP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STLOOP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
