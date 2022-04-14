Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen tokenomiikka

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Singularry (SINGULARRY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen tiedot

Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance

Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement.

Core Innovations: Advanced AI Architecture

Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics

Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition

Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework

Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines.

Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.

Virallinen verkkosivusto:
https://singularry.org/
Valkoinen paperi:
https://singularry.org/public/singularry-whitepaper.pdf

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 13.13M
Kokonaistarjonta:
$ 999.90M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.13M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01751975
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00055719
Nykyinen hinta:
$ 0.01313738
Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SINGULARRY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SINGULARRY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SINGULARRY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SINGULARRY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

