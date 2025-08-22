Lisätietoja SINGULARRY-rahakkeesta

Singularry-logo

Singularry – hinta (SINGULARRY)

Ei listattu

1SINGULARRY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01264232
-3.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Singularry (SINGULARRY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:15:45 (UTC+8)

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01190385
24 h:n matalin
$ 0.01336671
24 h:n korkein

$ 0.01190385
$ 0.01336671
$ 0.01751975
$ 0
-0.10%

-3.40%

-5.39%

-5.39%

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01265356. Viimeisen 24 tunnin aikana SINGULARRY on vaihdellut alimmillaan $ 0.01190385 ja korkeimmillaan $ 0.01336671 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SINGULARRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01751975, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SINGULARRY on muuttunut -0.10% viimeisen tunnin aikana, -3.40% 24 tunnin aikana ja -5.39% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.63M
--
$ 12.63M
999.90M
999,897,536.93
Singularry-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SINGULARRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.90M ja sen kokonaistarjonta on 999897536.93. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.63M.

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Singularry – USD -hinta muuttui $ -0.00044587424046293.
Viimeisten 30 päivän aikana Singularry – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008614670.
Viimeisten 60 päivän aikana Singularry – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003936699.
Viimeisten 90 päivän aikana Singularry – USD -hinnan muutos oli $ -0.00012532829725458.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00044587424046293-3.40%
30 päivää$ -0.0008614670-6.80%
60 päivää$ -0.0003936699-3.11%
90 päivää$ -0.00012532829725458-0.98%

Mikä on Singularry (SINGULARRY)

Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Singularry (SINGULARRY) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Singularry-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Singularry (SINGULARRY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Singularry (SINGULARRY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Singularry-rahakkeelle.

Tarkista Singularry-rahakkeen hintaennuste nyt!

SINGULARRY paikallisiin valuuttoihin

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen tokenomiikka

Singularry (SINGULARRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SINGULARRY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Singularry (SINGULARRY)”

Paljonko Singularry (SINGULARRY) on arvoltaan tänään?
SINGULARRY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01265356 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SINGULARRY-USD-parin nykyinen hinta?
SINGULARRY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01265356. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Singularry-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SINGULARRY markkina-arvo on $ 12.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SINGULARRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SINGULARRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.90M USD.
Mikä oli SINGULARRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SINGULARRY saavutti ATH-hinnaksi 0.01751975 USD.
Mikä oli SINGULARRY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SINGULARRY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SINGULARRY-rahakkeen treidausvolyymi?
SINGULARRY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SINGULARRY tänä vuonna korkeammalle?
SINGULARRY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SINGULARRY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:15:45 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

