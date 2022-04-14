shoki (SOK) -rahakkeen tokenomiikka
Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way.
Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space.
Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community.
Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.
shoki (SOK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu shoki (SOK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
shoki (SOK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
shoki (SOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SOK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOK-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SOK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
