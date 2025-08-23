Lisätietoja SOK-rahakkeesta

shoki – hinta (SOK)

Ei listattu

1SOK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.20%1D
USD
Reaaliaikainen shoki (SOK) -hintakaavio
shoki (SOK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116162
$ 0.00116162$ 0.00116162

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.29%

-5.74%

-5.74%

shoki (SOK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SOK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00116162, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SOK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.29% 24 tunnin aikana ja -5.74% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

shoki (SOK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 15.44K
$ 15.44K$ 15.44K

--
----

$ 15.44K
$ 15.44K$ 15.44K

999.70M
999.70M 999.70M

999,695,209.0527
999,695,209.0527 999,695,209.0527

shoki-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M ja sen kokonaistarjonta on 999695209.0527. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.44K.

shoki (SOK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana shoki – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana shoki – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana shoki – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana shoki – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.29%
30 päivää$ 0-5.43%
60 päivää$ 0+36.11%
90 päivää$ 0--

Mikä on shoki (SOK)

Project Overview: Shoki is a community-driven meme coin designed to foster a strong, supportive community while providing entertainment and financial empowerment in a unique, engaging way. Goals and Purpose: The primary goal of Shoki is to create an entertaining environment that rewards active participation, allowing community members to benefit from the growth of the token's value. Through community involvement and transparency, Shoki aims to be a prominent figure in the meme coin space. Unique Features: Shoki emphasizes transparency and community-driven decisions, with a unique voting mechanism that allows holders to influence project decisions. The project also rewards engagement, encouraging active participation from the community. Technology Platform: Shoki is built on the Solana blockchain, which offers scalability and security, supporting the growth and sustainability of the project.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

shoki (SOK) -resurssi

shoki-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon shoki (SOK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko shoki (SOK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita shoki-rahakkeelle.

Tarkista shoki-rahakkeen hintaennuste nyt!

SOK paikallisiin valuuttoihin

shoki (SOK) -rahakkeen tokenomiikka

shoki (SOK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”shoki (SOK)”

Paljonko shoki (SOK) on arvoltaan tänään?
SOK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SOK-USD-parin nykyinen hinta?
SOK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on shoki-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SOK markkina-arvo on $ 15.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SOK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.70M USD.
Mikä oli SOK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SOK saavutti ATH-hinnaksi 0.00116162 USD.
Mikä oli SOK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SOK-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SOK-rahakkeen treidausvolyymi?
SOK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SOK tänä vuonna korkeammalle?
SOK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SOK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
shoki (SOK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

