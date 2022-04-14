Selenium (SELE) -rahakkeen tokenomiikka

Selenium (SELE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Selenium (SELE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Selenium (SELE) -rahakkeen tiedot

Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.

https://selenium.finance
https://docs.selenium.finance

Selenium (SELE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Selenium (SELE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Kokonaistarjonta:
$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 6.26M
$ 6.26M$ 6.26M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.386158
$ 0.386158$ 0.386158
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.158602
$ 0.158602$ 0.158602
Nykyinen hinta:
$ 0.173749
$ 0.173749$ 0.173749

Selenium (SELE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Selenium (SELE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SELE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SELE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SELE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SELE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SELE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SELE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SELE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.