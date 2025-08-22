Lisätietoja SELE-rahakkeesta

SELE-rahakkeen hintatiedot

SELE-rahakkeen valkoinen paperi

SELE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SELE-rahakkeen tokenomiikka

SELE-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Selenium-logo

Selenium – hinta (SELE)

Ei listattu

1SELE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.173597
$0.173597$0.173597
-3.70%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Selenium (SELE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:44:51 (UTC+8)

Selenium (SELE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.173378
$ 0.173378$ 0.173378
24 h:n matalin
$ 0.180399
$ 0.180399$ 0.180399
24 h:n korkein

$ 0.173378
$ 0.173378$ 0.173378

$ 0.180399
$ 0.180399$ 0.180399

$ 0.386158
$ 0.386158$ 0.386158

$ 0.158602
$ 0.158602$ 0.158602

+0.13%

-3.75%

-9.05%

-9.05%

Selenium (SELE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.173597. Viimeisen 24 tunnin aikana SELE on vaihdellut alimmillaan $ 0.173378 ja korkeimmillaan $ 0.180399 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SELE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.386158, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.158602.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SELE on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, -3.75% 24 tunnin aikana ja -9.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Selenium (SELE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

6.26M
6.26M 6.26M

6,259,886.0
6,259,886.0 6,259,886.0

Selenium-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.09M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SELE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.26M ja sen kokonaistarjonta on 6259886.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.09M.

Selenium (SELE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Selenium – USD -hinta muuttui $ -0.0067728323930238.
Viimeisten 30 päivän aikana Selenium – USD -hinnan muutos oli $ -0.0771355181.
Viimeisten 60 päivän aikana Selenium – USD -hinnan muutos oli $ -0.0088473711.
Viimeisten 90 päivän aikana Selenium – USD -hinnan muutos oli $ -0.02949662040849624.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0067728323930238-3.75%
30 päivää$ -0.0771355181-44.43%
60 päivää$ -0.0088473711-5.09%
90 päivää$ -0.02949662040849624-14.52%

Mikä on Selenium (SELE)

Selenium is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra Classic network, leveraging smart contracts to facilitate the creation of synthetic assets, known as Selenized Assets. These synthetic assets closely replicate the price movements of real-world assets, allowing global traders around the world to gain price exposure without the need to physically own or transact with the underlying assets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Selenium-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Selenium (SELE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Selenium (SELE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Selenium-rahakkeelle.

Tarkista Selenium-rahakkeen hintaennuste nyt!

SELE paikallisiin valuuttoihin

Selenium (SELE) -rahakkeen tokenomiikka

Selenium (SELE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SELE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Selenium (SELE)”

Paljonko Selenium (SELE) on arvoltaan tänään?
SELE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.173597 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SELE-USD-parin nykyinen hinta?
SELE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.173597. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Selenium-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SELE markkina-arvo on $ 1.09M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SELE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SELE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.26M USD.
Mikä oli SELE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SELE saavutti ATH-hinnaksi 0.386158 USD.
Mikä oli SELE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SELE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.158602 USD.
Mikä on SELE-rahakkeen treidausvolyymi?
SELE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SELE tänä vuonna korkeammalle?
SELE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SELE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:44:51 (UTC+8)

Selenium (SELE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.