Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters.
As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.
Tutustu Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä QUARTZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QUARTZ-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät QUARTZ-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QUARTZ-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.