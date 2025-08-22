Lisätietoja QUARTZ-rahakkeesta

Sandclock-logo

Sandclock – hinta (QUARTZ)

Ei listattu

1QUARTZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.081128
$0.081128
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Sandclock (QUARTZ) -hintakaavio
Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.081111
$ 0.081111
24 h:n matalin
$ 0.081152
$ 0.081152
24 h:n korkein

$ 0.081111
$ 0.081111

$ 0.081152
$ 0.081152

$ 25.83
$ 25.83

$ 0.081094
$ 0.081094

--

-0.02%

-0.00%

-0.00%

Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.081128. Viimeisen 24 tunnin aikana QUARTZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.081111 ja korkeimmillaan $ 0.081152 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QUARTZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 25.83, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.081094.

Lyhyen aikavälin tuloksissa QUARTZ on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 594.88K
$ 594.88K

--
----

$ 8.11M
$ 8.11M

7.33M
7.33M

100,000,000.0
100,000,000.0

Sandclock-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 594.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QUARTZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.33M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.11M.

Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Sandclock – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Sandclock – USD -hinnan muutos oli $ -0.0073225240.
Viimeisten 60 päivän aikana Sandclock – USD -hinnan muutos oli $ -0.0111472954.
Viimeisten 90 päivän aikana Sandclock – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.02%
30 päivää$ -0.0073225240-9.02%
60 päivää$ -0.0111472954-13.74%
90 päivää$ 0--

Mikä on Sandclock (QUARTZ)

Sandclock is a multichain DeFi platform with the objective of creating ultra programmable money by leveraging cutting-edge yield generating strategies. By splitting principal from yield and allowing users to subdivide either of them to create their own strategies, we unlock the programmability of capital. The design space is infinite: from investments into DCA vaults, corporate CSR management, zero-loss donations/investments/subscription services, to setting up DAOs that provide exit liquidity to NFT floor undercutters. As we want to onboard the next 50 million non-crypto users to web3, we have also put a tremendous amount of time and effort into being compliant, acquiring licenses (SOC 1/SOC 2 type II, FINRA, FinCen, CPO, etcetera), redesigning the crypto UX/UI from scratch, doing key management the right way, baking insurance into our products, and so on.

Sandclock (QUARTZ) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Sandclock-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Sandclock (QUARTZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Sandclock (QUARTZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Sandclock-rahakkeelle.

Tarkista Sandclock-rahakkeen hintaennuste nyt!

QUARTZ paikallisiin valuuttoihin

Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen tokenomiikka

Sandclock (QUARTZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QUARTZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Sandclock (QUARTZ)”

Paljonko Sandclock (QUARTZ) on arvoltaan tänään?
QUARTZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.081128 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on QUARTZ-USD-parin nykyinen hinta?
QUARTZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.081128. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Sandclock-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen QUARTZ markkina-arvo on $ 594.88K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on QUARTZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
QUARTZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.33M USD.
Mikä oli QUARTZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
QUARTZ saavutti ATH-hinnaksi 25.83 USD.
Mikä oli QUARTZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
QUARTZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0.081094 USD.
Mikä on QUARTZ-rahakkeen treidausvolyymi?
QUARTZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko QUARTZ tänä vuonna korkeammalle?
QUARTZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso QUARTZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
