REVV-logo

REVV – hinta (REVV)

Ei listattu

1REVV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00170126
$0.00170126$0.00170126
-6.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen REVV (REVV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:41:15 (UTC+8)

REVV (REVV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00169176
$ 0.00169176$ 0.00169176
24 h:n matalin
$ 0.00182364
$ 0.00182364$ 0.00182364
24 h:n korkein

$ 0.00169176
$ 0.00169176$ 0.00169176

$ 0.00182364
$ 0.00182364$ 0.00182364

$ 0.632317
$ 0.632317$ 0.632317

$ 0
$ 0$ 0

+0.98%

-4.66%

-2.21%

-2.21%

REVV (REVV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00171641. Viimeisen 24 tunnin aikana REVV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00169176 ja korkeimmillaan $ 0.00182364 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REVV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.632317, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REVV on muuttunut +0.98% viimeisen tunnin aikana, -4.66% 24 tunnin aikana ja -2.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

REVV (REVV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.91M
$ 1.91M$ 1.91M

--
----

$ 5.15M
$ 5.15M$ 5.15M

1.11B
1.11B 1.11B

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

REVV-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.91M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REVV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.11B ja sen kokonaistarjonta on 3000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.15M.

REVV (REVV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana REVV – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana REVV – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002085125.
Viimeisten 60 päivän aikana REVV – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011145106.
Viimeisten 90 päivän aikana REVV – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002818952541982179.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-4.66%
30 päivää$ -0.0002085125-12.14%
60 päivää$ +0.0011145106+64.93%
90 päivää$ +0.0002818952541982179+19.65%

Mikä on REVV (REVV)

REVV is the main utility token and in-game currency of the branded motorsports games produced by Animoca Brands, including branded titles based on intellectual property, such as MotoGP™ Ignition and Formula E: High Voltage, original title REVV Racing and many more to be announced soon. REVV is being leveraged as a cross-title utility, and the driving force behind the ecosystem's Play-to-Earn model.

REVV-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon REVV (REVV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko REVV (REVV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita REVV-rahakkeelle.

Tarkista REVV-rahakkeen hintaennuste nyt!

REVV paikallisiin valuuttoihin

REVV (REVV) -rahakkeen tokenomiikka

REVV (REVV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REVV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”REVV (REVV)”

Paljonko REVV (REVV) on arvoltaan tänään?
REVV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00171641 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REVV-USD-parin nykyinen hinta?
REVV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00171641. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on REVV-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REVV markkina-arvo on $ 1.91M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REVV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REVV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.11B USD.
Mikä oli REVV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REVV saavutti ATH-hinnaksi 0.632317 USD.
Mikä oli REVV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REVV-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on REVV-rahakkeen treidausvolyymi?
REVV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REVV tänä vuonna korkeammalle?
REVV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REVV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:41:15 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.