RETSBA (RETSBA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu RETSBA (RETSBA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen tiedot

Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.retsba.com

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu RETSBA (RETSBA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.61M
$ 4.61M
Kokonaistarjonta:
$ 849.32M
$ 849.32M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 817.71M
$ 817.71M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.79M
$ 4.79M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00811907
$ 0.00811907
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00564317
$ 0.00564317

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä RETSBA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RETSBA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät RETSBA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RETSBA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

RETSBA-rahakkeen hintaennuste

Vastuuvapauslauseke

