RETSBA-logo

RETSBA – hinta (RETSBA)

Ei listattu

1RETSBA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00539522
$0.00539522$0.00539522
-15.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen RETSBA (RETSBA) -hintakaavio
RETSBA (RETSBA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00502832
$ 0.00502832$ 0.00502832
24 h:n matalin
$ 0.00655304
$ 0.00655304$ 0.00655304
24 h:n korkein

$ 0.00502832
$ 0.00502832$ 0.00502832

$ 0.00655304
$ 0.00655304$ 0.00655304

$ 0.00811907
$ 0.00811907$ 0.00811907

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-15.67%

-22.92%

-22.92%

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00539522. Viimeisen 24 tunnin aikana RETSBA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00502832 ja korkeimmillaan $ 0.00655304 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RETSBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00811907, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RETSBA on muuttunut +0.40% viimeisen tunnin aikana, -15.67% 24 tunnin aikana ja -22.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M

--
----

$ 4.58M
$ 4.58M$ 4.58M

817.71M
817.71M 817.71M

849,317,198.3056172
849,317,198.3056172 849,317,198.3056172

RETSBA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RETSBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 817.71M ja sen kokonaistarjonta on 849317198.3056172. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.58M.

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RETSBA – USD -hinta muuttui $ -0.001002676576198508.
Viimeisten 30 päivän aikana RETSBA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0028575577.
Viimeisten 60 päivän aikana RETSBA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0285349333.
Viimeisten 90 päivän aikana RETSBA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0045008826473216501.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.001002676576198508-15.67%
30 päivää$ +0.0028575577+52.96%
60 päivää$ +0.0285349333+528.89%
90 päivää$ +0.0045008826473216501+503.26%

Mikä on RETSBA (RETSBA)

Retsba is the main villain and antagonist of the Pudgy Penguins and Abstract blockchain. He is the first living, breathing villainous memecoin and his goal is to conquer the Abstract blockchain at all costs. Retsba is a memetoken that has built a thriving community through posts on X and Abstract collaborations. Retsba provides comedic and fantastical content via memes and social media posts that serve to give depth to the Pudgy Penguins ecosystem by providing them with the villain they've never had.

RETSBA (RETSBA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

RETSBA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RETSBA (RETSBA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RETSBA (RETSBA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RETSBA-rahakkeelle.

Tarkista RETSBA-rahakkeen hintaennuste nyt!

RETSBA paikallisiin valuuttoihin

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen tokenomiikka

RETSBA (RETSBA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RETSBA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RETSBA (RETSBA)”

Paljonko RETSBA (RETSBA) on arvoltaan tänään?
RETSBA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00539522 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RETSBA-USD-parin nykyinen hinta?
RETSBA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00539522. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RETSBA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RETSBA markkina-arvo on $ 4.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RETSBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RETSBA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 817.71M USD.
Mikä oli RETSBA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RETSBA saavutti ATH-hinnaksi 0.00811907 USD.
Mikä oli RETSBA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RETSBA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RETSBA-rahakkeen treidausvolyymi?
RETSBA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RETSBA tänä vuonna korkeammalle?
RETSBA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RETSBA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.