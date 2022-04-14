PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tokenomiikka

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PRIMAL (PRIMAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tiedot

PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens.

Designed for Mass Adoption:

Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens.

Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles

Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens.

Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.getprimal.com/

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 70.25K
Kokonaistarjonta:
$ 5.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 2.88B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 121.82K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01643575
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PRIMAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PRIMAL-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PRIMAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PRIMAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PRIMAL-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PRIMAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PRIMAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

