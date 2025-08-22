Lisätietoja PRIMAL-rahakkeesta

PRIMAL-rahakkeen hintatiedot

PRIMAL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PRIMAL-rahakkeen tokenomiikka

PRIMAL-rahakkeen hintaennuste

PRIMAL-logo

PRIMAL – hinta (PRIMAL)

Ei listattu

1PRIMAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-34.90%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen PRIMAL (PRIMAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:41:00 (UTC+8)

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

$ 0.01643575
$ 0.01643575$ 0.01643575

-3.09%

-34.93%

-6.96%

-6.96%

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PRIMAL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PRIMAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01643575, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PRIMAL on muuttunut -3.09% viimeisen tunnin aikana, -34.93% 24 tunnin aikana ja -6.96% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen markkinatiedot

PRIMAL-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 67.83K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PRIMAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.88B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 117.61K.

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PRIMAL – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PRIMAL – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana PRIMAL – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana PRIMAL – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-34.93%
30 päivää$ 0+13.33%
60 päivää$ 0+4.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on PRIMAL (PRIMAL)

PRIMAL combines 2 massively successful concepts: STEPN-style sports + Chiliz-style fan tokens. Designed for Mass Adoption: Connecting fans with celebrity athletes Train & earn all types of fitness activities Trade your favorite athletes fan tokens. Inner Circle PRIMAL’s Inner Circle connects fans & athletes like never before through it’s industry defining app. Think Patreon meets masterclass fuelled by the blockchain. The Inner Circle allows athletes from any discipline to create their own ecosystem supporting athletes throughout their careers offering revenue streams and media support. Users pay $PRIMAL to access the Inner Circles Fan Token Current projects connects fans to institutions. PRIMAL seeks to decentralise away from large companies and connect fans directly to their favourite athletes. Athlete Fan Tokens (ATLs) are issued by athletes so fans get real, influential interactions. Fans buy $PRIMAL to access Fan Tokens. Move2Earn Workout the way you want, when you want. Unlike other M2E projects that only focus on running and penalise you, PRIMAL is rolling out an app that rewards all types of fitness activities. Take what you have learned from athletes through the Inner Circle and start earning through the PRIMAL app immediately.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PRIMAL (PRIMAL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PRIMAL-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PRIMAL (PRIMAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PRIMAL (PRIMAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PRIMAL-rahakkeelle.

Tarkista PRIMAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

PRIMAL paikallisiin valuuttoihin

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tokenomiikka

PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PRIMAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PRIMAL (PRIMAL)”

Paljonko PRIMAL (PRIMAL) on arvoltaan tänään?
PRIMAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PRIMAL-USD-parin nykyinen hinta?
PRIMAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PRIMAL-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PRIMAL markkina-arvo on $ 67.83K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PRIMAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PRIMAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.88B USD.
Mikä oli PRIMAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PRIMAL saavutti ATH-hinnaksi 0.01643575 USD.
Mikä oli PRIMAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PRIMAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PRIMAL-rahakkeen treidausvolyymi?
PRIMAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PRIMAL tänä vuonna korkeammalle?
PRIMAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PRIMAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
PRIMAL (PRIMAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

