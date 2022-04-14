PPKAS (PPKAS) -rahakkeen tokenomiikka

PPKAS (PPKAS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PPKAS (PPKAS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
PPKAS (PPKAS) -rahakkeen tiedot

PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!

Virallinen verkkosivusto:
https://ppkas.space/
Valkoinen paperi:
https://ppkas.gitbook.io/ppkas/docs/whitepaper

PPKAS (PPKAS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PPKAS (PPKAS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 795.35K
$ 795.35K$ 795.35K
Kokonaistarjonta:
$ 9.99B
$ 9.99B$ 9.99B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 747.90M
$ 747.90M$ 747.90M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 10.63M
$ 10.63M$ 10.63M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00201751
$ 0.00201751$ 0.00201751
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00106344
$ 0.00106344$ 0.00106344

PPKAS (PPKAS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PPKAS (PPKAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PPKAS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PPKAS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PPKAS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PPKAS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PPKAS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PPKAS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PPKAS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.