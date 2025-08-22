Lisätietoja PERQ-rahakkeesta

PERQ-rahakkeen hintatiedot

PERQ-rahakkeen valkoinen paperi

PERQ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PERQ-rahakkeen tokenomiikka

PERQ-rahakkeen hintaennuste

PERQ – hinta (PERQ)

Ei listattu

1PERQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00053378
$0.00053378$0.00053378
-0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen PERQ (PERQ) -hintakaavio
PERQ (PERQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01227992
$ 0.01227992$ 0.01227992

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.30%

+6.81%

+6.81%

PERQ (PERQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PERQ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PERQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01227992, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PERQ on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.30% 24 tunnin aikana ja +6.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PERQ (PERQ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 309.16K
$ 309.16K$ 309.16K

--
----

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

579.18M
579.18M 579.18M

1,997,352,724.55638
1,997,352,724.55638 1,997,352,724.55638

PERQ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 309.16K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PERQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 579.18M ja sen kokonaistarjonta on 1997352724.55638. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.07M.

PERQ (PERQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PERQ – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PERQ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana PERQ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana PERQ – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.30%
30 päivää$ 0-21.66%
60 päivää$ 0-36.87%
90 päivää$ 0--

Mikä on PERQ (PERQ)

PERQ brings Supercharged Launchpools to Ethereum and Arbitrum. The concept is simple. Stake your idle Stablecoins (USDT, USDC, or DAI) or ETH in our PERQ Pools to earn your favorite tokens of today or tomorrow. PERQ offers users pools where they exchange their yield for unlaunched tokens, which will be released on TGE without any locks. Similarly, the user's stake is never locked and can always be withdrawn

PERQ-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PERQ (PERQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PERQ (PERQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PERQ-rahakkeelle.

Tarkista PERQ-rahakkeen hintaennuste nyt!

PERQ paikallisiin valuuttoihin

PERQ (PERQ) -rahakkeen tokenomiikka

PERQ (PERQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PERQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PERQ (PERQ)”

Paljonko PERQ (PERQ) on arvoltaan tänään?
PERQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PERQ-USD-parin nykyinen hinta?
PERQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PERQ-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PERQ markkina-arvo on $ 309.16K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PERQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PERQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 579.18M USD.
Mikä oli PERQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PERQ saavutti ATH-hinnaksi 0.01227992 USD.
Mikä oli PERQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PERQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PERQ-rahakkeen treidausvolyymi?
PERQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PERQ tänä vuonna korkeammalle?
PERQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PERQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
