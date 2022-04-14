Niftyx Protocol (SHROOM) -rahakkeen tokenomiikka

Niftyx Protocol (SHROOM) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Niftyx Protocol (SHROOM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Niftyx Protocol (SHROOM) -rahakkeen tiedot

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting.

The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms.

Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others.

The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.niftyx.org/

Niftyx Protocol (SHROOM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Niftyx Protocol (SHROOM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 486.35K
$ 486.35K
Kokonaistarjonta:
$ 65.56M
$ 65.56M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 51.39M
$ 51.39M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 620.47K
$ 620.47K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.29
$ 1.29
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00362545
$ 0.00362545
Nykyinen hinta:
$ 0.00948915
$ 0.00948915

Niftyx Protocol (SHROOM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Niftyx Protocol (SHROOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SHROOM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHROOM-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SHROOM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHROOM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SHROOM-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SHROOM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHROOM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.