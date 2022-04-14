Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tokenomiikka

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Nest Elixir Vault (NELIXIR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tiedot

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields.

Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets.

Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.nest.credit/nest-elixir-vault

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 404.05K
$ 404.05K
Kokonaistarjonta:
$ 390.60K
$ 390.60K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 390.60K
$ 390.60K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 404.05K
$ 404.05K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.034
$ 1.034
Kaikkien aikojen alin:
$ 1.018
$ 1.018
Nykyinen hinta:
$ 1.034
$ 1.034

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä NELIXIR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NELIXIR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät NELIXIR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu NELIXIR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

NELIXIR-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne NELIXIR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? NELIXIR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.