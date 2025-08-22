Lisätietoja NELIXIR-rahakkeesta

NELIXIR-rahakkeen hintatiedot

NELIXIR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NELIXIR-rahakkeen tokenomiikka

NELIXIR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Nest Elixir Vault-logo

Nest Elixir Vault – hinta (NELIXIR)

Ei listattu

1NELIXIR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.034
$1.034$1.034
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Nest Elixir Vault (NELIXIR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:50:39 (UTC+8)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
24 h:n matalin
$ 1.034
$ 1.034$ 1.034
24 h:n korkein

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

0.00%

+0.03%

+0.12%

+0.12%

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.034. Viimeisen 24 tunnin aikana NELIXIR on vaihdellut alimmillaan $ 1.034 ja korkeimmillaan $ 1.034 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NELIXIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.034, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.018.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NELIXIR on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.03% 24 tunnin aikana ja +0.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 405.37K
$ 405.37K$ 405.37K

--
----

$ 405.37K
$ 405.37K$ 405.37K

392.00K
392.00K 392.00K

391,999.612672
391,999.612672 391,999.612672

Nest Elixir Vault-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 405.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NELIXIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 392.00K ja sen kokonaistarjonta on 391999.612672. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 405.37K.

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Nest Elixir Vault – USD -hinta muuttui $ +0.000335.
Viimeisten 30 päivän aikana Nest Elixir Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0058008434.
Viimeisten 60 päivän aikana Nest Elixir Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.0102424938.
Viimeisten 90 päivän aikana Nest Elixir Vault – USD -hinnan muutos oli $ +0.013921.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000335+0.03%
30 päivää$ +0.0058008434+0.56%
60 päivää$ +0.0102424938+0.99%
90 päivää$ +0.013921+1.36%

Mikä on Nest Elixir Vault (NELIXIR)

At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Nest Elixir Vault-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Nest Elixir Vault (NELIXIR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Nest Elixir Vault (NELIXIR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Nest Elixir Vault-rahakkeelle.

Tarkista Nest Elixir Vault-rahakkeen hintaennuste nyt!

NELIXIR paikallisiin valuuttoihin

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tokenomiikka

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NELIXIR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Nest Elixir Vault (NELIXIR)”

Paljonko Nest Elixir Vault (NELIXIR) on arvoltaan tänään?
NELIXIR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.034 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NELIXIR-USD-parin nykyinen hinta?
NELIXIR -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.034. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Nest Elixir Vault-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NELIXIR markkina-arvo on $ 405.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NELIXIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NELIXIR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 392.00K USD.
Mikä oli NELIXIR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NELIXIR saavutti ATH-hinnaksi 1.034 USD.
Mikä oli NELIXIR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NELIXIR-rahakkeen ATL-hinta oli 1.018 USD.
Mikä on NELIXIR-rahakkeen treidausvolyymi?
NELIXIR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NELIXIR tänä vuonna korkeammalle?
NELIXIR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NELIXIR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:50:39 (UTC+8)

Nest Elixir Vault (NELIXIR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.