Mute-logo

Mute – hinta (MUTE)

Ei listattu

1MUTE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02533905
$0.02533905$0.02533905
+0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Mute (MUTE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:29:07 (UTC+8)

Mute (MUTE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02493118
$ 0.02493118$ 0.02493118
24 h:n matalin
$ 0.02550404
$ 0.02550404$ 0.02550404
24 h:n korkein

$ 0.02493118
$ 0.02493118$ 0.02493118

$ 0.02550404
$ 0.02550404$ 0.02550404

$ 3.14
$ 3.14$ 3.14

$ 0.01052868
$ 0.01052868$ 0.01052868

--

-0.21%

-6.32%

-6.32%

Mute (MUTE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02533905. Viimeisen 24 tunnin aikana MUTE on vaihdellut alimmillaan $ 0.02493118 ja korkeimmillaan $ 0.02550404 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MUTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.14, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01052868.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MUTE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.21% 24 tunnin aikana ja -6.32% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Mute (MUTE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

40.00M
40.00M 40.00M

40,000,000.0
40,000,000.0 40,000,000.0

Mute-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.01M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MUTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.00M ja sen kokonaistarjonta on 40000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.01M.

Mute (MUTE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Mute – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Mute – USD -hinnan muutos oli $ +0.0026895399.
Viimeisten 60 päivän aikana Mute – USD -hinnan muutos oli $ +0.0188408607.
Viimeisten 90 päivän aikana Mute – USD -hinnan muutos oli $ +0.008463817516675612.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.21%
30 päivää$ +0.0026895399+10.61%
60 päivää$ +0.0188408607+74.36%
90 päivää$ +0.008463817516675612+50.16%

Mikä on Mute (MUTE)

Mute is a zkRollup DeFi Platform. Invest & trade, earn yields, and participate in bonds all on one decentralized, community driven, lightning fast and low cost platform.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Mute (MUTE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Mute-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Mute (MUTE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Mute (MUTE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Mute-rahakkeelle.

Tarkista Mute-rahakkeen hintaennuste nyt!

MUTE paikallisiin valuuttoihin

Mute (MUTE) -rahakkeen tokenomiikka

Mute (MUTE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MUTE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Mute (MUTE)”

Paljonko Mute (MUTE) on arvoltaan tänään?
MUTE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02533905 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MUTE-USD-parin nykyinen hinta?
MUTE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02533905. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Mute-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MUTE markkina-arvo on $ 1.01M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MUTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MUTE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.00M USD.
Mikä oli MUTE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MUTE saavutti ATH-hinnaksi 3.14 USD.
Mikä oli MUTE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MUTE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01052868 USD.
Mikä on MUTE-rahakkeen treidausvolyymi?
MUTE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MUTE tänä vuonna korkeammalle?
MUTE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MUTE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
