Tokenomics $MTD is Minted’s native token built on the Cronos chain, which will be used to reward users for various activities at platform participation. In the future, $MTD may also be used for governance of the platform.

Minted (MTD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

