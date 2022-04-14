LOOPY (LOOPY) -rahakkeen tokenomiikka
LOOPY (LOOPY) -rahakkeen tiedot
$LOOPY is a community-driven meme coin inspired by Loopy, the beloved plushie mascot widely recognized in Korea. As a semi-aquatic animal, the beaver perfectly symbolizes the adaptable and innovative spirit of the Sui blockchain. $LOOPY on Sui is gaining significant attention thanks to high-quality 3D videos showcasing LOOPY in imaginative settings and unique, handcrafted outfits. We are fully committed to expanding LOOPY’s presence within the Sui meme ecosystem and supporting the growth of the Sui foundation by attracting more users and contributors to the platform.
LOOPY (LOOPY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu LOOPY (LOOPY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
LOOPY (LOOPY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
LOOPY (LOOPY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LOOPY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOOPY-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LOOPY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOOPY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
LOOPY-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne LOOPY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LOOPY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.