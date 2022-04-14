Libre (LIBRE) -rahakkeen tokenomiikka
Libre (LIBRE) -rahakkeen tiedot
Libre is a new blockchain for making Bitcoin and Tether faster, cheaper, and easier to use.
There is no worldwide solution for fast Bitcoin and Tether with the ability to swap between the two efficiently. Lightning is a solution for small Bitcoin transactions, but the TARO implementation of stablecoin is years out and likely to be highly centralized / gated. Chains such as THOR offer native swaps, but costs are high and transactions are extremely slow. Centralized exchanges and services such as Changelly, Strike, and others have usability drawbacks, custodian single point of failure, and geographical restrictions.
Libre has a permissionless, open-source SWAP (AMM) for trading BTC / USDT for low fees and ultrafast transactions. Libre allows users to onboard with Bitcoin or Lightning Network quickly and with minimal amounts. The Bitcoin and USDT peg-in/out is handled by the PNetwork of MPC nodes. Lightning Node Providers can connect to Libre and earn fees. The AMM is incentivized directly from the chain with farming rewards. There is no frontend dependency or dependency on a centralized team.
LIBRE must be "staked" to engage in governance - voting for validators and DAO proposals. In exchange for securing the network, LIBRE holders receive staking rewards in LIBRE. These staking rewards begin high and decrease over time.
You choose the amount of LIBRE to stake and the number of days your LIBRE will be staked.
The earlier you stake and the longer you stake, the higher your yield.
Libre (LIBRE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Libre (LIBRE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Libre (LIBRE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Libre (LIBRE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LIBRE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LIBRE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LIBRE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LIBRE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.