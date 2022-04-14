Kepler (AVIA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kepler (AVIA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Kepler (AVIA) -rahakkeen tiedot

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

https://www.keplerdigitals.io/
https://kepler-digitals.gitbook.io/kepler-digitals-white-paper

Kepler (AVIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kepler (AVIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 4.05M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 99.61M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.06M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.353967
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03432404
Nykyinen hinta:
$ 0.04062905
Kepler (AVIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kepler (AVIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AVIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AVIA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AVIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AVIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AVIA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AVIA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AVIA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

