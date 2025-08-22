Lisätietoja AVIA-rahakkeesta

Kepler-logo

Kepler – hinta (AVIA)

Ei listattu

1AVIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03633239
$0.03633239
-2.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Kepler (AVIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:04:32 (UTC+8)

Kepler (AVIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03593466
$ 0.03593466
24 h:n matalin
$ 0.03739381
$ 0.03739381
24 h:n korkein

$ 0.03593466
$ 0.03593466

$ 0.03739381
$ 0.03739381

$ 0.353967
$ 0.353967

$ 0.03432404
$ 0.03432404

+0.90%

-2.46%

-6.55%

-6.55%

Kepler (AVIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03639502. Viimeisen 24 tunnin aikana AVIA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03593466 ja korkeimmillaan $ 0.03739381 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.353967, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03432404.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AVIA on muuttunut +0.90% viimeisen tunnin aikana, -2.46% 24 tunnin aikana ja -6.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kepler (AVIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.62M
$ 3.62M

--
--

$ 3.64M
$ 3.64M

99.61M
99.61M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kepler-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.61M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.64M.

Kepler (AVIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kepler – USD -hinta muuttui $ -0.00091832701116071.
Viimeisten 30 päivän aikana Kepler – USD -hinnan muutos oli $ -0.0121296376.
Viimeisten 60 päivän aikana Kepler – USD -hinnan muutos oli $ -0.0029869829.
Viimeisten 90 päivän aikana Kepler – USD -hinnan muutos oli $ -0.01759716852785395.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00091832701116071-2.46%
30 päivää$ -0.0121296376-33.32%
60 päivää$ -0.0029869829-8.20%
90 päivää$ -0.01759716852785395-32.59%

Mikä on Kepler (AVIA)

AVIA is the native token of an innovative project developed by Kepler, a company specializing in the aeronautics sector. This project aims to modernize and optimize the value chains of the aerospace industry through blockchain-based solutions. AVIA is designed to facilitate transactions, enhance traceability, and improve operational efficiency within this ecosystem. Leveraging decentralized technologies, the project seeks to provide greater transparency and improved connectivity for stakeholders in the aeronautics industry.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Kepler-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kepler (AVIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kepler (AVIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kepler-rahakkeelle.

Tarkista Kepler-rahakkeen hintaennuste nyt!

AVIA paikallisiin valuuttoihin

Kepler (AVIA) -rahakkeen tokenomiikka

Kepler (AVIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kepler (AVIA)”

Paljonko Kepler (AVIA) on arvoltaan tänään?
AVIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03639502 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AVIA-USD-parin nykyinen hinta?
AVIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03639502. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kepler-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AVIA markkina-arvo on $ 3.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AVIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.61M USD.
Mikä oli AVIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AVIA saavutti ATH-hinnaksi 0.353967 USD.
Mikä oli AVIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AVIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03432404 USD.
Mikä on AVIA-rahakkeen treidausvolyymi?
AVIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AVIA tänä vuonna korkeammalle?
AVIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AVIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Kepler (AVIA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

