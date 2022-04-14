Kasper (KASPER) -rahakkeen tokenomiikka

Kasper (KASPER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Kasper (KASPER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Kasper (KASPER) -rahakkeen tiedot

Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.kaspercoin.net

Kasper (KASPER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Kasper (KASPER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M
Kokonaistarjonta:
$ 28.70B
$ 28.70B$ 28.70B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 28.70B
$ 28.70B$ 28.70B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 2.28M
$ 2.28M$ 2.28M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00181614
$ 0.00181614$ 0.00181614
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001579
$ 0.00001579$ 0.00001579
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Kasper (KASPER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Kasper (KASPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä KASPER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta KASPER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät KASPER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu KASPER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

KASPER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne KASPER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? KASPER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

