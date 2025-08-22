Lisätietoja KASPER-rahakkeesta

Kasper-logo

Kasper – hinta (KASPER)

Ei listattu

1KASPER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+6.90%1D
USD
Reaaliaikainen Kasper (KASPER) -hintakaavio
Kasper (KASPER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00181614
$ 0.00181614$ 0.00181614

$ 0
$ 0$ 0

-2.29%

+6.99%

+2.03%

+2.03%

Kasper (KASPER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana KASPER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. KASPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00181614, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa KASPER on muuttunut -2.29% viimeisen tunnin aikana, +6.99% 24 tunnin aikana ja +2.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Kasper (KASPER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

--
----

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

28.70B
28.70B 28.70B

28,700,000,000.0
28,700,000,000.0 28,700,000,000.0

Kasper-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.50M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. KASPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.70B ja sen kokonaistarjonta on 28700000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.50M.

Kasper (KASPER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Kasper – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Kasper – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Kasper – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Kasper – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.99%
30 päivää$ 0-2.31%
60 päivää$ 0+78.76%
90 päivää$ 0--

Mikä on Kasper (KASPER)

Kasper (KASPER on KRC20) was fair launched with a total of 1,000,000 mints, representing our entire supply of 28,700,000,000 KASPER tokens. This launch ensured full transparency and equal opportunity for all participants, with no pre-mining or insider allocations. Each mint was open to the public, giving the community full access to the entire supply from the very beginning, aligning with our commitment to fairness and decentralization. This approach guarantees that every token in circulation was minted under the same conditions, making Kasper a truly community-driven project.

Kasper (KASPER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Kasper-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Kasper (KASPER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Kasper (KASPER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Kasper-rahakkeelle.

Tarkista Kasper-rahakkeen hintaennuste nyt!

KASPER paikallisiin valuuttoihin

Kasper (KASPER) -rahakkeen tokenomiikka

Kasper (KASPER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää KASPER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Kasper (KASPER)”

Paljonko Kasper (KASPER) on arvoltaan tänään?
KASPER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on KASPER-USD-parin nykyinen hinta?
KASPER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Kasper-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen KASPER markkina-arvo on $ 2.50M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on KASPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
KASPER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 28.70B USD.
Mikä oli KASPER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
KASPER saavutti ATH-hinnaksi 0.00181614 USD.
Mikä oli KASPER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
KASPER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on KASPER-rahakkeen treidausvolyymi?
KASPER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko KASPER tänä vuonna korkeammalle?
KASPER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso KASPER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
