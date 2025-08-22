Juris Protocol – hinta (JURIS)
+0.27%
-1.80%
-2.04%
-2.04%
Juris Protocol (JURIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00000901. Viimeisen 24 tunnin aikana JURIS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00000892 ja korkeimmillaan $ 0.00000938 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. JURIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00001314, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000269.
Lyhyen aikavälin tuloksissa JURIS on muuttunut +0.27% viimeisen tunnin aikana, -1.80% 24 tunnin aikana ja -2.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Juris Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. JURIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 389.01B ja sen kokonaistarjonta on 999472983862.44. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.01M.
Tämän päivän aikana Juris Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Juris Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000017311.
Viimeisten 60 päivän aikana Juris Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000042852.
Viimeisten 90 päivän aikana Juris Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.000003693169921163013.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.80%
|30 päivää
|$ -0.0000017311
|-19.21%
|60 päivää
|$ +0.0000042852
|+47.56%
|90 päivää
|$ +0.000003693169921163013
|+69.46%
Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Juris Protocol (JURIS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Juris Protocol (JURIS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Juris Protocol-rahakkeelle.
Tarkista Juris Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!
Juris Protocol (JURIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää JURIS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.