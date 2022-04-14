JOJO (JOJO) -rahakkeen tokenomiikka
JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination.
Quick Facts:
-
Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO)
-
Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce
-
Utility: Lore + Lube + Laughs
The Teck - Lmao.. it's simpol
-
Launched via letsbonk.fun (naturally)
-
LP locked harder than your ex’s heart
-
No utility? Wrong. The utility is JOJO.
JOJO (JOJO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu JOJO (JOJO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
JOJO (JOJO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
JOJO (JOJO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä JOJO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta JOJO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät JOJO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu JOJO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.