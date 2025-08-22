Lisätietoja HBB-rahakkeesta

HBB-rahakkeen hintatiedot

HBB-rahakkeen virallinen verkkosivusto

HBB-rahakkeen tokenomiikka

HBB-rahakkeen hintaennuste

Hubble-logo

Hubble – hinta (HBB)

Ei listattu

1HBB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00763678
$0.00763678
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Hubble (HBB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:36:32 (UTC+8)

Hubble (HBB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00756233
$ 0.00756233
24 h:n matalin
$ 0.00766571
$ 0.00766571
24 h:n korkein

$ 0.00756233
$ 0.00756233

$ 0.00766571
$ 0.00766571

$ 5.12
$ 5.12

$ 0.0049157
$ 0.0049157

+0.01%

-0.22%

-3.22%

-3.22%

Hubble (HBB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00763664. Viimeisen 24 tunnin aikana HBB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00756233 ja korkeimmillaan $ 0.00766571 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. HBB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.12, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0049157.

Lyhyen aikavälin tuloksissa HBB on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -3.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Hubble (HBB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 521.25K
$ 521.25K

--
--

$ 763.24K
$ 763.24K

68.29M
68.29M

100,000,000.0
100,000,000.0

Hubble-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 521.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. HBB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.29M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 763.24K.

Hubble (HBB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Hubble – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Hubble – USD -hinnan muutos oli $ +0.0025980322.
Viimeisten 60 päivän aikana Hubble – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011279065.
Viimeisten 90 päivän aikana Hubble – USD -hinnan muutos oli $ +0.002678857066126738.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.22%
30 päivää$ +0.0025980322+34.02%
60 päivää$ +0.0011279065+14.77%
90 päivää$ +0.002678857066126738+54.03%

Mikä on Hubble (HBB)

Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can: - Earn USDH rewards - Participate in the project's governance (coming soon)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Hubble (HBB) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Hubble-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Hubble (HBB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Hubble (HBB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Hubble-rahakkeelle.

Tarkista Hubble-rahakkeen hintaennuste nyt!

HBB paikallisiin valuuttoihin

Hubble (HBB) -rahakkeen tokenomiikka

Hubble (HBB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää HBB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Hubble (HBB)”

Paljonko Hubble (HBB) on arvoltaan tänään?
HBB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00763664 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on HBB-USD-parin nykyinen hinta?
HBB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00763664. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Hubble-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen HBB markkina-arvo on $ 521.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on HBB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
HBB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 68.29M USD.
Mikä oli HBB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
HBB saavutti ATH-hinnaksi 5.12 USD.
Mikä oli HBB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
HBB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0049157 USD.
Mikä on HBB-rahakkeen treidausvolyymi?
HBB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko HBB tänä vuonna korkeammalle?
HBB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso HBB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:36:32 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.