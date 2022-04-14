Hubble (HBB) -rahakkeen tokenomiikka
Hubble (HBB) -rahakkeen tiedot
Hubble Protocol is an innovative DeFi protocol built on Solana. Users can deposit multiple assets to mint USDH at 90.9% LTV, yield positive interest on collateral deposits (earn while you borrow),provide liquidity in the Stability Pool, keep the system healthy by participating in our in-house liquidations, and on top of that users can hold and stake HBB, the protocol's native token. With HBB, users can:
- Earn USDH rewards
- Participate in the project's governance (coming soon)
Hubble (HBB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Hubble (HBB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Hubble (HBB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Hubble (HBB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä HBB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HBB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät HBB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HBB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
HBB-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne HBB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HBB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.