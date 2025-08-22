Lisätietoja GAMES-rahakkeesta

GAME – hinta (GAMES)

Ei listattu

1GAMES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.40%1D
Reaaliaikainen GAME (GAMES) -hintakaavio
GAME (GAMES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.43%

-8.47%

-8.47%

GAME (GAMES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GAMES on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GAMES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GAMES on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.43% 24 tunnin aikana ja -8.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

GAME (GAMES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 103.10K
$ 103.10K$ 103.10K

--
----

$ 171.83K
$ 171.83K$ 171.83K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

GAME-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 103.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GAMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 171.83K.

GAME (GAMES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana GAME – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana GAME – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana GAME – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana GAME – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.43%
30 päivää$ 0-55.10%
60 päivää$ 0-64.84%
90 päivää$ 0--

Mikä on GAME (GAMES)

Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

GAME-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon GAME (GAMES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko GAME (GAMES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita GAME-rahakkeelle.

Tarkista GAME-rahakkeen hintaennuste nyt!

GAMES paikallisiin valuuttoihin

GAME (GAMES) -rahakkeen tokenomiikka

GAME (GAMES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GAMES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”GAME (GAMES)”

Paljonko GAME (GAMES) on arvoltaan tänään?
GAMES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GAMES-USD-parin nykyinen hinta?
GAMES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on GAME-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GAMES markkina-arvo on $ 103.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GAMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GAMES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.00B USD.
Mikä oli GAMES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GAMES saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli GAMES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GAMES-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GAMES-rahakkeen treidausvolyymi?
GAMES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GAMES tänä vuonna korkeammalle?
GAMES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GAMES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.